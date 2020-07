Ferrari admet que les règles moteur lui ont coûté de la performance

Jusqu'ici, Mattia Binotto se montrait évasif concernant l'impact des limitations réglementaires, et de l'enquête menée par la FIA ayant abouti au fameux accord secret révélé en début d'année, sur l'unité de puissance Ferrari. Le dirigeant italo-suisse se concentrait principalement sur un problème de traînée aérodynamique trop importante sur la SF1000, particulièrement handicapant en ligne droite.

Cependant, en dépit d'un package d'évolutions aéro introduit lors du GP de Styrie, les données récoltées par les rivales ont suggérée que la Scuderia avait clairement perdu son avantage en vitesse de pointe. "Je pense que les règles sont très difficiles et complexes", a déclaré Binotto.

"Je pense qu'il y a des domaines réglementaires où des clarifications sont peut-être encore nécessaires. C'est un processus en cours, qui a toujours existé par le passé, et qui va exister à l'avenir. Depuis l'an passé, beaucoup de DT [directives techniques de la FIA] ont été publiées, clarifiant des zones de la réglementation. Je pense qu'au travers de ces DT, nous avons dû nous adapter."

"Je ne crois pas qu'il s'agisse seulement de Ferrari, je pense que concernant la puissance cette saison la plupart des autres constructeurs ont dû s'adapter. Ferrari a clairement eu à s'adapter, et le simple fait d'avoir perdu une partie de nos performances nous a fait perdre de l'avance. Je pense que nous avons maintenant une situation plus claire dans certains domaines de la réglementation, et j'espère que cela continuera si nécessaire à l'avenir."



Binotto met également en avant le fait que la fermeture des usines, liée à la pandémie et/ou décrétée par la FIA lors du confinement a empêché Ferrari d'améliorer le moteur en 2020. "Le développement du moteur ou de l'unité de puissance est un processus en cours qui n'a jamais cessé depuis 2012, qui est probablement le moment où nous avons commencé à développer ces moteurs."

"Désormais, cela fait longtemps que nous les développons. Nous faisions également du développement pour cette saison que nous n'allons pas pouvoir introduire cette année en raison de la longue période de fermeture des usines avant le début de saison, ce qui n'a pas été le cas pour tous les motoristes. Nous essaierons de le développer autant que possible en début de saison prochaine."

"C'est un point. De l'autre côté, comme je l'ai dit, il y a encore des domaines de la réglementation qui doivent être clarifiés, et avec un peu de chance cela peut être fait de façon à ce que, au moins pour l'avenir, il y ait une clarté suffisante pour garantir que nous ayons tous la même compréhension."