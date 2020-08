Ferrari a changé ses moteurs après la casse de Sebastian Vettel

Lors des Essais Libres 2 du Grand Prix du 70e Anniversaire, Sebastian Vettel a dû mettre pied à terre après une défaillance moteur impressionnante dans les derniers instants de la séance. L'unité de puissance de l'Allemand a été retirée de la SF1000 et renvoyée à Maranello pour analyse.

La Scuderia Ferrari, ne sachant pas encore ce qui a causé l'incident, a décidé de jouer la prudence et de procéder au changement du moteur sur ses deux monoplaces, Charles Leclerc disposant lui aussi à partir de ce samedi d'une nouvelle unité de puissance. Les deux pilotes bénéficient donc d'un nouveau moteur à combustion interne, d'un nouveau turbo et d'un nouvel MGU-H. Il s'agit du second exemplaire de chacune de ces pièces utilisé par chacun des pilotes depuis le début de campagne.

"Après le problème moteur sur la voiture de Seb, nous avons changé par précaution l'unité de puissance de Charles", a déclaré un porte-parole Ferrari. "Cela n'implique pas de pénalité car nous n'avons pas dépassé le nombre de composantes autorisées par la réglementation."

Pour rappel, la limite fixée pour le moment par le règlement est de deux éléments de chaque pièces pour la saison, mais cela devrait changer car plus de courses devraient être ajoutées en plus des 13 Grands Prix actuellement programmés.

Concernant sa perte de puissance qui a été suivie par une casse qui a ouvert le fond plat de la SF1000 et fait couler un liquide sous la Ferrari, Vettel a déclaré ce vendredi soir : "Pas d'avertissement, c'était très soudain, et évidemment une panne. Nous devons donc maintenant voir ce que c'est, mais cela prendra probablement quelques jours. Parce que le moteur sera renvoyé et ensuite analysé."

Les pilotes Ferrari ne sont pas les seuls à disposer de nouveaux moteurs ce week-end puisque les Red Bull de Max Verstappen et Alex Albon ont également changé avant l'épreuve. Les spécifications de l'ensemble des pièces sont les mêmes en raison du gel des évolutions décidé suite à la pandémie de COVID-19.