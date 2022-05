Ferrari cherche à comprendre son manque de vitesse à Miami

Les caractéristiques et les réglages des Ferrari et des Red Bull ont beaucoup différé sur la première partie de cette saison 2022. L'écurie autrichienne a opté pour une configuration à faible appui et faible traînée pour sa RB18, ce qui lui a procuré un avantage en termes de vitesse de pointe et dans les courbes à haute vitesse. La Ferrari F1-75, quant à elle, a roulé avec plus d'appui et de traînée, ce qui lui a permis d'exceller dans les virages à basse et moyenne vitesse, ainsi qu'à l'accélération et dans les zones de traction.

Cependant, la différence entre les deux voitures n'était pas aussi nette à Miami, car Ferrari s'est trouvé dans l'incapacité de prendre le dessus sur Red Bull. Une analyse approfondie des données a montré que la monoplace de Milton Keynes était particulièrement rapide dans et à la sortie de la séquence sinueuse du deuxième secteur, passage qui s'est avéré critique en course pour aider Max Verstappen à rester hors de portée de Charles Leclerc.

Ferrari a reconnu que des questions persistaient sur la raison pour laquelle son rythme s'était dégradé à Miami, et notamment sur le fait que Red Bull était toujours en mesure de conserver son avantage dans les lignes droites. "Nous utilisons un peu plus d'appui en termes de configurations d'ailerons : nous manquons de vitesse en ligne droite mais nous gagnons normalement un peu plus dans les virages", a déclaré Mattia Binotto, directeur de l'équipe. "Je pense qu'à Miami, nous avons été plus rapides dans les virages 5, 6 et 7, mais peut-être pas dans les virages très lents, après le 11."

"Je crois que Red Bull a été très bon à cet égard. Ils sont très bons avec les pneus mediums, pour être aussi rapides que nous dans les virages à vitesse très lente. Et nous devons essayer d'évaluer et comprendre les raisons derrière ça. Je pense que la réponse réside dans le fait qu'ils aient apporté des améliorations lors des dernières courses, qui ont rendu leur voiture simplement plus rapide."

Charles Leclerc lors du GP de Miami.

Leclerc a estimé qu'il y avait un net changement de performance en faveur de Red Bull lorsque les voitures chaussaient des pneus plus tendres, en particulier sur une distance de course. "Surtout sur les composés plus tendres, sur le medium et le tendre, il semble que cela fasse déjà deux courses où leur rythme est un peu meilleur, et ils parviennent à mieux gérer les pneus", a estimé le leader du championnat. "En qualifications, nous avons toujours réussi à mettre ces pneus dans la bonne fenêtre, ce qui nous aide. Mais sur les longs relais, nous avons un peu plus de difficultés par rapport à eux."

Le patron de Red Bull, Christian Horner, pense qu'en fin de compte, le petit écart de performance entre Ferrari et son écurie donne de l'importance aux détails. "Ça change d'un circuit à l'autre", a-t-il affirmé. "Je pense que nous sommes très proches les uns des autres, et qu'il faut juste essayer de faire la meilleure course possible. Stratégiquement, nous étions très différents de Ferrari ici. Ils avaient une force d'appui très élevée, nous avions une force d'appui très faible, et les réglages ont fonctionné pour nous."