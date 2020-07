Ferrari : "Les chronos n'étaient pas importants" en essais libres

Sebastian Vettel s'est montré vendredi soir très satisfait des premières évolutions apportées par Ferrari sur la SF1000, en dépit de chronos qui n'ont pas fait de vague. Il est toutefois à noter que le quadruple Champion du monde a vu son meilleur temps annulé en EL2 suite au non-respect des limites de la piste, mais pour l'écurie italienne, l'essentiel était ailleurs et ce n'est pas la feuille des temps qui traduit les progrès espérés. Charles Leclerc a été le plus rapide des deux hommes en EL2 avec un modeste neuvième chrono, alors que le Monégasque semble actuellement le moins satisfait des nouveautés apportées à la monoplace.

"Nous avons apporté de nouvelles pièces aéro pour les tester", rappelle Mattia Binotto, directeur de la Scuderia. "Nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes et sur ces pièces, nous avons axé le programme sur la vérification de l'aéro, nous n'avons pas vraiment réalisé un programme de vendredi habituel. Par exemple, nous sommes restés en pneus mediums plutôt que sortir directement en tendres car nous recherchions de la constance pour des tests comparatifs. Les chronos n'étaient pas importants pour nous, c'était plus important d'analyser les données, de comprendre si les pièces fonctionnaient comme prévu et si nous allions de l'avant au niveau de la performance."

Au fil des tours, Ferrari a pu tourner son attention vers l'ajustement des réglages sur la SF1000, ce qui a confirmé le sentiment selon lequel le comportement modifié de la monoplace convenait davantage à Vettel qu'à Leclerc dans l'immédiat.

"Notre set-up n'était pas parfait, j'imagine parce qu'il faisait plus chaud que la semaine dernière, et aussi parce qu'il faut comprendre les nouvelles pièces, la manière dont nous devons adapter les réglages", insiste Binotto. "Nous devons travailler sur le set-up pour le reste du week-end et optimiser l'équilibre et la performance de la voiture."

"Les conditions étaient différentes car il faisait plus chaud. Sebastian n'était pas à l'aise lors de la dernière course, il a dit que la voiture était en quelque sorte inconduisible. Aujourd'hui [vendredi] il était beaucoup plus à l'aise, il avait les bonnes sensations avec la voiture, avec l'arrière au freinage. Une comparaison directe est difficile pour lui mais il était certainement plus à l'aise. D'un autre côté, je crois que Charles n'était pas très satisfait de l'équilibre de la voiture et du set-up. Nous avons travaillé sur les comparaisons aéro donc nous n'avons pas beaucoup pu améliorer l'équilibre et le set-up. C'est donc un sentiment mitigé car de son côté nous aurions pu progresser, mais nous ne l'avons pas fait."