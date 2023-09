Ferrari met au clair l'attribution des responsabilités techniques

Ferrari a mis un terme à la confusion qui régnait ces dernières semaines quant à l'organisation de son équipe dirigeante, plus particulièrement en ce qui concerne la fonction de directeur technique. Cette dernière est finalement occupée par Enrico Cardile, auparavant présenté comme directeur du département châssis à Maranello. Une nuance qui a d'ailleurs toujours lieu d'être, par opposition au département moteur.

Lorsque Mattia Binotto était à la tête de la Scuderia, jusqu'au terme de la saison dernière, il cumulait la casquette de directeur d'équipe avec celle directeur technique. Si Frédéric Vasseur l'a remplacé aux commandes de l'écurie, il n'a en revanche pas endossé le rôle de directeur technique, sans que celui-ci ne soit officiellement réattribué. Interrogé par Motorsport.com, le Français assure néanmoins que tout est limpide.

"Je ne sais pas d'où vient cette histoire, car l'organigramme de l'entreprise est on ne peut plus clair", répond Frédéric Vasseur. "Tous ceux qui travaillent sur le châssis rendent des comptes à Enrico Cardile, et pour moi, Enrico est le directeur technique. Si l'on veut ajouter quelque chose, il est le directeur technique du châssis et nous avons en parallèle Enrico Gualtieri, qui est le directeur technique du moteur."

Enrico Cardile est le directeur technique châssis de Ferrari.

"J'ai eu cette question la semaine dernière à Zandvoort, quand on m'a demandé s'il y avait deux directeurs techniques. J'ai répondu que c'était comme dans toutes les autres écuries de F1 : il y a un directeur technique à Brackley et un à Brixworth [chez Mercedes]. Il y en a un à Viry-Châtillon et un à Enstone [chez Alpine]. On ne peut pas avoir le même directeur technique des deux côtés. De notre côté au moins, il est on ne peut plus clair qu'Enrico Cardile est le directeur technique du châssis et Enrico Gualtieri le directeur technique de l'unité de puissance. Je ne sais pas d'où vient le malentendu car sur le papier, c'est clair comme de l'eau de roche."

Depuis qu'il est à la manœuvre, Frédéric Vasseur planche notamment sur un plan de recrutement afin de renforcer le staff technique de Ferrari et de s'assurer une véritable progression dans les années à venir. Il admet que cette campagne fait écho à un constat dressé à son arrivée.

"Ce n'est pas le fait d'être faible qui fait qu'il faut faire quelque chose", explique-t-il. "C'est l'ADN de la compétition qui veut que l'on s'améliore. Même si l'entreprise gagne aujourd'hui, il faut avoir à l'esprit l'idée de faire mieux. Si, à un moment donné, on commence à arrêter de progresser, ou de vouloir s'améliorer, on est mort. On est dans ce processus. On recrute parce que l'on a encore une marge avec le plafond budgétaire, et on le fera comme il faut. C'est tout à fait essentiel pour nous de procéder à ces changements."

Propos recueillis par Roberto Chinchero