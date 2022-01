Ferrari a conclu ses 800 km d'essais à Fiorano

Ferrari avait initialement prévu quatre jours de roulage au volant de la SF21 de la saison 2021. Las, une incompréhension réglementaire qui laissait planer le doute sur la possibilité d'utiliser ou non cette monoplace pour effectuer des essais a débouché sur une remise en cause du programme initial.

Finalement, il a fallu pour l'écurie dirigée par Mattia Binotto se rabattre sur la SF71H de 2018 et ne débuter les tests que mercredi au lieu de mardi, dans une session ramenée à trois journées. C'est la piste de Fiorano, propriété de l'écurie transalpine, qui était le théâtre de ce roulage visant à réhabituer les membres de l’écurie et les pilotes aux procédures en week-end de Grand Prix.

Logiquement, l'on retrouvait les titulaires Carlos Sainz et Charles Leclerc parmi les pilotes en question. Ceux-ci, qui devaient initialement disposer chacun d'une journée complète, ont dû se partager le jeudi, l'Espagnol roulant en matinée et le Monégasque l'après-midi. Pilote essayeur pour la marque et membre de la Ferrari Driver Academy, Robert Shwartzman a de son côté eu le privilège de disputer la première et la dernière journée, à savoir mercredi et vendredi.

Robert Shwartzman, Ferrari 1 / 5 Photo de: Ferrari Robert Shwartzman, Ferrari 2 / 5 Photo de: Ferrari Robert Shwartzman, Ferrari SF71H 3 / 5 Photo de: Ferrari Carlos Sainz Jr., Ferrari 4 / 5 Photo de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari 5 / 5 Photo de: Ferrari

Ce vendredi, justement, le pilote Russe a bouclé un total de 121 tours, soit l'équivalent de 361 km. Et ce malgré un début de journée retardé d'une demi-heure en raison du brouillard. Ferrari révèle d'ailleurs que le contrôle standard pour décider si la visibilité est suffisante sur la piste de Fiorano est de pouvoir apercevoir le premier virage depuis le garage ; cela n'était donc pas le cas.

Profitant d'une piste d'abord un peu humide puis totalement sèche à mesure que le soleil se levait dans le ciel, l'écurie a testé différents réglages modifiant l'équilibre de la monoplace. Shwartzman a quant a lui continué de se familiariser avec les procédures.

"Ces derniers jours, j'ai effectué mes premiers tours de piste en tant que pilote d'essais de la Scuderia et je ne peux nier que je suis très fier de mon rôle", a déclaré le Russe au sortir de ce roulage. "C'est toujours agréable de piloter une Formule 1 et j'espère que d'autres opportunités se présenteront au cours de l'année. Mon approche de la saison sera complètement différente cette année, car je ne participe à aucun championnat. Je suis entièrement disponible pour l'équipe, avec laquelle je veux m'immerger totalement car il y a beaucoup à apprendre. Mon objectif est de pouvoir courir en F1 et je pense que le rôle de pilote d'essais est le meilleur moyen d'y parvenir. Quand le moment sera venu, je veux être prêt."

Au total, les trois pilotes ont bouclé 272 tours de Fiorano (Shwartzman 165, Sainz 59 et Leclerc 48), soit 811 km. Désormais, place à la présentation de la voiture 2022 et aux essais de Barcelone en février.