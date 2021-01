Ferrari confirme 7 pilotes pour ses essais F1 de Fiorano

Ferrari avait indiqué l'an passé que, dans le cadre de l'arrivée de son nouveau pilote Carlos Sainz, des essais seraient organisés avec d'anciennes F1 pour permettre à l'Espagnol de se familiariser avec l'équipe. Comme Motorsport.com vous le rapportait dès ce jeudi, la première sortie du transfuge de McLaren aura lieu la semaine prochaine, sur le circuit privé de Fiorano.

Sainz sera ainsi au volant de la SF71H de la saison 2018 pendant une journée et demie (mercredi puis jeudi matin). Il devra s'habituer aux procédures et aux systèmes ainsi qu'au travail avec son équipe et ses ingénieurs dédiés avant les courts essais hivernaux de Bahreïn, qui auront lieu du 12 au 14 mars.

Il ne sera pas seul puisque la Scuderia a aussi officialisé la participation de six autres pilotes sur cinq journées complètes de tests. Charles Leclerc, titulaire Ferrari depuis 2019 et équipier de Sainz en 2021, roulera lui mardi, pour la première fois depuis son infection par le COVID-19 début janvier.

Outre le duo, cinq pilotes de la Ferrari Driver Academy (FDA) seront également présents, avec une journée de lundi qui sera divisée entre Giuliano Alesi, Marcus Armstrong et Robert Shwartzman, qui ont tous couru en F2 l'an passé. Il s'agira pour le Français et l'Américain de leurs débuts en F1, alors que le Russe avait déjà pu y goûter dans le cadre des essais d'Abu Dhabi en fin d'année dernière.

Le Champion F2 de 2020 Mick Schumacher, autre pépite de la FDA et futur pilote Haas en F1, aura droit à du temps de piste, jeudi après-midi et vendredi matin. Il cédera ensuite sa place à celui qui a été son dauphin dans l'antichambre de la discipline reine la saison dernière, à savoir Callum Ilott qui conclura la journée.

Pour rappel, il est interdit aux écuries d'organiser des essais illimités avec des monoplaces de moins de deux saisons. La SF71H a déjà servi l'an passé, à Fiorano également, pour les membres de l'académie.

