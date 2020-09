Ferrari ne s'estime toujours pas en crise

À l'issue d'un triste Grand Prix de Belgique pour la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto avait refusé de parler de "crise", préférant le mot "tempête" pour décrire la situation traversée par son écurie. Quelques jours plus tard, à Monza, l'équipe italienne a enregistré un autre zéro pointé en raison du double abandon de Sebastian Vettel (freins) et Charles Leclerc (sortie de piste). Ferrari n'avance plus et a glissé au sixième rang du championnat constructeurs avant son deuxième rendez-vous consécutif à domicile, cette fois-ci sur le Mugello, où la SF1000 ne sera pas forcément à son aise non plus. Néanmoins, le sentiment de son patron n'a pas évolué.

"Je pense que nous n'étions pas en crise la dernière fois, et je peux confirmer que ça n'est pas le cas", assure Mattia Binotto après le Grand Prix d'Italie. "Je peux admettre que c'était une mauvaise conclusion à une course difficile, surtout quand on a des problèmes de fiabilité comme ceux qu'a rencontrés Seb. C'est la pire conclusion possible à un week-end difficile. Mais il est plus important que nous regardions devant nous et que nous tirions les leçons pour l'avenir, pour que l'équipe puisse devenir plus forte."

Du côté de Maranello, on veut croire que les rendez-vous de Spa-Francorchamps puis Monza constituaient le plus mauvais moment à passer. On attend désormais avec impatience des pistes plus favorables à la monoplace rouge, sans non plus espérer de miracle.

"Nous savions que Spa et Monza seraient difficiles pour nous, que ce seraient les pires", insiste Binotto. "Espérons que le prochain sera un peu mieux. Mais les performances de la voiture actuelle ne sont certainement pas ce que nous voudrions qu'elles soient. Encore une fois, je crois qu'il est plus important pour nous de faire en sorte de regarder vers l'avenir et de progresser avec les développements de la voiture."

Un drôle de contexte attend Ferrari au Mugello ce week-end, car la Scuderia y célébrera le 1000e Grand Prix de son Histoire en F1 et devrait d'ailleurs évoluer avec une livrée spéciale. Le Grand Prix de Toscane marquera également le retour d'un peu de public dans les tribunes d'un circuit de la catégorie reine, à hauteur de 3000 par jour.

"Nous avons une nouvelle opportunité le week-end prochain, c'est une course importante pour nous, c'est le 1000e Grand Prix", conclut Binotto. "C'est circuit différent de Spa et Monza, donc il sera important pour nous de comprendre notre niveau de compétitivité sur un tel tracé."