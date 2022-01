Ferrari dévoile la date de présentation de sa F1 2022

Après deux saisons consécutives sans la moindre victoire, la Scuderia Ferrari espère s'appuyer sur la refonte de la réglementation technique pour retrouver cette année des ambitions de succès et de titre mondial, elle qui n'a plus été sacrée depuis 2008 chez les constructeurs et 2007 chez les pilotes. Après avoir fixé une fourchette resserrée concernant le moment de la présentation de sa nouvelle F1, l'écurie de Maranello a précisé ce lundi matin sur les réseaux sociaux qu'elle révélerait sa monoplace 2022 le 17 février.

Ce lancement, qui aura lieu quelques jours avant les premiers essais hivernaux qui se tiendront à Barcelone du 23 au 25 février (avant une seconde semaine de tests, du 10 au 12 mars, à Bahreïn), est le second dont la date est officiellement annoncée. Aston Martin a en effet révélé la semaine passée que son AMR22 serait présentée au monde le 10 février. Le nom de la voiture conçue par Ferrari n'a en revanche pas encore été dévoilé.

Elle sera pilotée pour la seconde saison d'affilée par le duo composé de Carlos Sainz et de Charles Leclerc, qui sort d'une saison 2021 prometteuse tant sur le plan des performances, des résultats que de la dynamique des deux hommes. Les discussions pour garantir l'avenir de la collaboration entre la structure italienne et le pilote espagnol ont d'ailleurs débuté et pourraient prochainement déboucher sur une prolongation du contrat liant les deux parties. Le Monégasque est lui lié à la Scuderia jusqu'en 2024, au moins.

Ferrari a révélé en fin d'année passée n'avoir quasiment pas développé sa voiture pour se concentrer quasi exclusivement sur le travail pour la campagne à venir. "Si je regarde la voiture 2022, et l'unité de puissance 2022, croyez-moi, il y a beaucoup d'innovation", a déclaré Mattia Binotto, directeur de l'équipe, il y a quelques semaines. "Je pense que toute l'équipe d'ingénieurs a abordé le nouveau design, le nouveau projet et le règlement 2022, qui constituait une grande rupture, en ayant assurément l'esprit plus ouvert qu'auparavant. Je peux moi-même le mesurer en regardant la voiture elle-même, la façon dont elle progresse, et sans conteste avec le niveau d'innovation que nous y avons mis."