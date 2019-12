Ferrari dévoile une date précoce pour présenter sa F1 2020

Sans savoir ce qu'il en sera des autres écuries, la Scuderia pense toutefois qu'elle sera la première à lever le voile sur sa nouvelle monture, avec ce rendez-vous fixé plus d'une semaine avant la première session d'essais hivernaux à Barcelone. Dans les temps pour ce qui est des préparatifs, l'écurie italienne est actuellement dans la phase finale de conception et d'homologation de cette monoplace, qui sera toujours confiée à Sebastian Vettel et Charles Leclerc.

L'an prochain, les essais hivernaux seront réduits de deux journées, avec seulement deux sessions de trois jours contre quatre auparavant. Elles seront organisées du 19 au 21 puis du 26 au 28 février, tandis que le premier Grand Prix de la saison aura lieu le 15 mars à Melbourne.

"Nous présenterons la voiture très tôt", a confirmé le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, lors d'une rencontre avec quelques médias dont Motorsport.com. "Je pense que nous serons les premiers. La raison pour laquelle nous anticipons le lancement et la présentation, avant de passer à autre chose, est que nous devons faire des homologations au banc d'essais avant de rejoindre Barcelone. Nous présentons la voiture le 11 février 2020 car juste après, nous avons un programme intensif au banc d'essais."

Par ailleurs, Ferrari a confirmé que la livrée conserverait le rouge mat afin de gagner un peu de poids. La future monoplace, dont le nom ne sera pas divulgué d'ici la présentation, aura la lourde tâche d'essayer de mettre fin à 12 saisons sans titre mondial pour la firme au cheval cabré, qui n'a plus remporté le championnat constructeurs depuis 2008. Cette année, la SF90 s'est montrée trop irrégulière et a parfois fait preuve d'un manque de fiabilité. Elle a conquis neuf pole positions mais seulement trois victoires, toutes durant la deuxième partie de saison.

"Nous ne pouvons pas être les favoris [pour 2020]", prévient d'ores et déjà Mattia Binotto. "Ceux qui ont remporté le championnat cette année [Mercedes], qui ont remporté les [six] derniers titres, placent la barre très haut et ont la voiture la plus rapide à la fin de la saison. Nous sommes donc les challengers. C'est là que nous nous positionnons."

Propos recueillis par Scott Mitchell