Ferrari démarre sa F1 et annonce sa date de présentation

Ferrari a démarré pour la première fois le moteur de sa nouvelle F1 à Maranello, et a publié la vidéo de ses premiers rugissements. L'écurie italienne est la troisième du plateau à dévoiler quelques images du premier allumage de son moteur, après McLaren et Alpine. Baptisée SF21, la nouvelle monoplace de la Scuderia sera confiée cette année à Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui prend la succession de Sebastian Vettel.

"Notre saison 2021 débute ici", annonce Mattia Binotto, directeur de Ferrari. "Nous nous attendons à relever de nombreux défis et nous sommes déterminés à faire mieux. La voiture a été améliorée dans tous les domaines où le développement était autorisé. Nous devons travailler de façon déterminée et concentrée, en sachant d'où nous partons et où nous voulons aller. Mais désormais, c'est à la SF21 de parler."

Cette année, les F1 doivent se conformer à un gel partiel des éléments du châssis, avec des possibilités limitées de les faire évoluer via un système de jetons de développement. En revanche, la Scuderia a déjà annoncé depuis l'an dernier que l'unité de puissance 2021 serait entièrement nouvelle, après une saison 2020 particulièrement difficile en raison des performances en berne de son bloc moteur. L'écurie avait terminé à la sixième place seulement du championnat constructeurs.

Concernant la présentation, elle aura lieu en deux temps, à chaque fois à travers des événements organisés à distance. Le premier rendez-vous est fixé au 26 février pour la présentation de l'équipe et des pilotes. Il faudra attendre le 10 mars, deux jours avant les premiers essais hivernaux programmés à Bahreïn, pour que le voile soit levé sur la SF21.

Il y aura trois journées de test sur le circuit de Sakhir, avant que le coup d'envoi de la saison n'y soit donné le week-end du 28 mars.

