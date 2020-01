Ferrari avec deux voitures aux essais hivernaux ?

En 2019, Mercedes avait choisi d'engager lors des quatre premières journées des tests hivernaux une monoplace dont le développement avait été arrêté relativement tôt afin de s'offrir la possibilité de poursuivre le travail à l'usine et d'aligner lors de la seconde semaine une voiture avec un package aéro plus abouti. Ce choix avait permis dans un premier temps de s'assurer par exemple de la fiabilité des pièces et d'évaluer les pneus avant une seconde session consacrée à la performance avec des pièces plus développées et des concepts affinés.

Maranello projette visiblement, selon les informations de Motorsport.com, de faire de même pour cette avant-saison 2020. Ainsi, la monoplace qui sera présentée le 11 février, et dont le nom n'est pas encore connu, serait le modèle "standard" utilisé du 19 au 21 février sur le circuit de Barcelone, avant de faire rouler une F1 version Melbourne du 27 au 29 février.

La Scuderia sort d'une saison 2019 décevante. Lors des essais hivernaux, l'équipe dirigée par Mattia Binotto semblait disposer a minima d'une monoplace capable de jouer régulièrement la victoire. Or, c'est Mercedes qui a entamé la saison par une série de succès pendant que Ferrari se perdait aussi bien sur le plan technique que sportif, étant de fait rapidement hors course dans la ruée vers les titres mondiaux. Trois victoires et plusieurs poles intervenues au retour de la trêve estivale, sur des tracés aux caractéristiques variées, ont semblé valider avec retard le fameux concept aérodynamique de la SF90 mais les soupçons sur l'unité de puissance et un manque étonnant de performance dans les derniers GP ont terni la seconde partie de l'année, en plus des problèmes liés à la gestion des pilotes.

L'année 2020 est la dernière de la réglementation actuelle avant le grand chambardement de 2021. Cette stabilité réglementaire s'accompagnera pour la première fois depuis longtemps d'une stabilité pneumatique. Le maintien des pneus 2019 pourrait jouer à l'avantage de Ferrari, qui a mis du temps à comprendre leur fonctionnement lors du dernier exercice et n'aura pas forcément cet apprentissage à faire.