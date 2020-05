Ferrari à la recherche de la nouvelle star en Asie et en Océanie

La branche Asie-Pacifique de la FDA sera gérée par Motorsport Australia à Sydney, et le programme sera ouvert aux adolescents de 14 à 17 ans provenant de 24 pays différents tels que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais aussi le Japon, la Chine, l'Inde et les deux Corée, ou encore le Cambodge et les Philippines.

Les jeunes pilotes seront évalués au volant des monoplaces Mygale du championnat de F4 Australie, qui n'a existé que de 2015 à 2019 et a notamment révélé l'un des espoirs du Red Bull Junior Team, Liam Lawson, vice-Champion en 2017. Président de Motorsport Australia, Andrew Papadopoulos exprime l'espoir de dénicher ainsi "le nouveau Daniel Ricciardo ou Mark Webber, et espérons-le, le prochain Champion du monde australien de Formule 1".

Ferrari dispose déjà du programme de jeunes pilotes le plus fourni de toutes les écuries de Formule 1, composé de 11 membres, dont de prometteuses têtes blondes à l'image de Mick Schumacher, Marcus Armstrong, Robert Shwartzman et Arthur Leclerc.

