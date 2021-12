Pour Ferrari, le duo Leclerc-Sainz procure un "avantage significatif"

Arrivé cette année chez Ferrari, Carlos Sainz s'est rapidement fondu dans le moule de sa nouvelle écurie, où il a largement contribué à redresser des résultats qui, en 2020, avaient fait chuter la Scuderia au sixième rang du championnat constructeurs. Recruté chez McLaren, le pilote espagnol a signé pas moins de quatre podiums et s'est payé le luxe de devancer son coéquipier Charles Leclerc au championnat.

Entre les deux hommes, la collaboration s'est avérée idéale, en piste comme en dehors, et l'écurie italienne ne regrette pas d'avoir fait le choix du renouvellement en sacrifiant Sebastian Vettel. Pour ses ingénieurs, travailler avec les deux pilotes est aujourd'hui très apprécié, en dépit de leur âge qui en fait l'un des duos les plus jeunes de la grille. Directeur de la compétition, Laurent Mekies salue leur motivation, leur envie d'apprendre et leur "retour d'information de très haute qualité".

"Nous pensons que c'est l'un de nos points forts maintenant, non seulement parce qu'ils décrivent ce qu'ils ressentent, mais aussi parce qu'ils ont la volonté et la motivation de revenir en arrière et de travailler avec nous pour trouver des solutions", a expliqué le Français lors d'une rencontre avec la presse à Abu Dhabi, à laquelle assistait Motorsport.com. "Ils le font avec des mots différents, ainsi nous pouvons assembler les choses. Ils ne sont pas toujours d'accord, ce qui nous donne l'occasion de voir les choses de manière élargie. Pour faire court, je pense que la réponse est oui, nous pensons que ça fonctionne bien. Il y a toujours plus à venir. Mais la manière dont Carlos et Charles se complètent est pour le moment aussi bonne qu'elle peut l'être."

Carlos Sainz et Charles Leclerc ont également développé des relations amicales qui favorisent la bonne ambiance dans l'écurie. Et pour Laurent Mekies, l'entente entre les deux pilotes va même au-delà.

"Le niveau de respect, d'envie de travailler ensemble, de confiance en leur caractère et en leur capacités techniques, est énorme", insiste-t-il. "Ils partagent tous les deux la même envie d'aider l'équipe à se redresser. Si l'on prend l'exemple de l'Arabie saoudite, le vendredi soir nous n'étions pas très bons. Nous ne voulions pas nous contenter de ça. Nous ne voulons jamais nous en contenter, mais il y avait cet état d'esprit, alors que c'était l'avant-dernière course, de trouver quelque chose en plus. Nous savions qu'il y avait plus à trouver avec la voiture, que nous n'arrivions pas à saisir."

"Après, les circonstances de course ont été ce qu'elles étaient, mais si l'on prend le premier relais avant le drapeau rouge, Charles était facilement quatrième, Pérez était derrière. Donc au final, un bon rythme de course en est ressorti. Pour faire court, je pense que ces deux gars, dans la façon dont ils travaillent avec nous, dont nous les avons intégrés, et dont ils apportent leur contribution, constituent un avantage compétitif significatif. Nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous voulons développer ça, car nous pensons qu'il y a plus à venir également. Mais c'est certainement l'un des points forts que nous avons."

Propos recueillis par Luke Smith