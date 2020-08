Ferrari a également signé les nouveaux Accords Concorde

Quelques heures après McLaren, c'est au tour de Ferrari d'annoncer officiellement avoir signé les nouveaux Accords Concorde. L'écurie italienne fait savoir qu'elle a paraphé "les deux accords qui régiront la participation de la Scuderia au Championnat du monde de Formule 1 de 2021 à 2025".

En toute logique, les annonces successives de la part des écuries devraient s'enchaîner au fil des jours, pour celles qui communiqueront officiellement sur le sujet. C'est une fois que toutes les écuries auront signé les Accords Concorde que ceux-ci entreront en vigueur pour la prochaine période, alors que la mouture actuelle prendra fin à l'issue de la saison.

Lire aussi : McLaren a signé les nouveaux Accords Concorde

Le fait que Ferrari s'engage à les signer est un signal fort, sachant la position parfois réfractaire de l'écurie italienne et sa capacité à peser sur les négociations. La structure de Maranello a souvent brandi la menace d'un retrait, mais elle sera une nouvelle fois au rendez-vous de la F1 pour la prochaine ère, comme elle l'est depuis des dizaines d'années en tant qu'équipe la plus ancienne du plateau.

Les nouveaux Accords Concorde définissent le cadre réglementaire, administratif et de gouvernance de la Formule 1. Ils régissent également les nombreux aspects commerciaux et l'entente financière entre chaque écurie et la discipline, notamment pour ce qui concerne la redistribution des primes.

"Nous sommes satisfaits d'avoir signé ce qui est communément appelé les Accords Concorde, qui vont réglementer la Formule 1 lors des cinq prochaines années", annonce Louis Camilleri, président de Ferrari. "C'est une étape importante pour assurer la stabilité et la croissance de notre sport. Nous sommes convaincus que la collaboration avec la FIA et Liberty Media peut rendre la Formule 1 encore plus attractive et spectaculaire, tout en préservant son statut de challenge technologique ultime. La course est dans l'ADN de Ferrari, et ce n'est pas une coïncidence si la Scuderia est la seule écurie à avoir participé à chaque édition du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, devenant une partie intégrante et essentielle de son succès, aujourd'hui comme dans le passé et surtout à l'avenir."

Sous l'impulsion de Liberty Media, les nouveaux Accords Concorde visent à rendre la F1 plus concurrentielle avec un resserrement des performances mais aussi à travers un système économique plus juste.

"Nous sommes satisfaits que Ferrari soit signataire des nouveaux Accords Concorde, accords trilatéraux qui assurent un avenir stable au Championnat du monde de Formule 1 de la FIA", se réjouit Jean Todt, président de la FIA. "Il s'agit de la catégorie reine du sport automobile et il est naturel que l'écurie la plus victorieuse de l'Histoire de cette compétition, dont elle a toujours été un protagoniste, continue de l'être pendant de nombreuses années à venir."

"La Scuderia Ferrari et la Formule 1 vont de pair depuis 1950 et nous sommes heureux que cette relation continue pour longtemps, car elle fait partie de l'ADN de ce sport", ajoute Chase Carey, PDG de la F1. "Au moment de définir les nouveaux Accords Concorde, nous avons pu apprécier le rôle constructif de Ferrari, qui a toujours eu pour but de rendre la catégorie reine du sport automobile plus forte, plus juste et plus viable. Le cadre est désormais posé pour que nous travaillions ensemble afin d'assurer que la Formule 1 soit encore plus spectaculaire et attractive pour les centaines de millions de fans qui adorent ce sport dans le monde entier."