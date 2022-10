Ferrari a éradiqué sa culture du reproche, selon Sainz

Il y a du changement à Maranello. Ferrari connaît une saison à la fois encourageante et difficile, compte tenu du fait que la F1-75 est le bolide rouge le plus compétitif depuis au moins 2018 par rapport à la concurrence… et qu'après un début de saison sur les chapeaux de roue, la Scuderia ayant mené les deux championnats jusqu'au cinquième Grand Prix, celle-ci a connu une vraie dégringolade par rapport à l'écurie rivale, Red Bull.

Erreurs stratégiques, fautes de pilotage, casses mécaniques : rien n'a été épargné à Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui sont déjà définitivement éliminés de la course au titre mondial des pilotes alors qu'il reste quatre rendez-vous au programme. Cependant, Sainz y voit du positif : l'unité qui continue de régner au sein de l'équipe malgré ces difficultés. Le contraste est frappant par rapport à l'ambiance compliquée des années 2010, vierges de tout titre pour Ferrari, où quatre personnes s'étaient notamment succédé à la tête de la structure : Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene et l'actuel team principal Mattia Binotto.

"Il y a eu de la frustration, aucun doute là-dessus, ainsi que des mauvais moments comme vous pouvez l'imaginer, mais si j'ai vu une chose, c'est beaucoup d'unité – j'adore ça et c'est aussi grâce à la direction", se délecte Sainz auprès de Motorsport.com. "Il n'y a jamais eu de doigts pointés vers quelqu'un ; or, je pense que c'était une faiblesse de Ferrari auparavant. Si l'on regarde les dix ou quinze dernières années, où Ferrari n'a pas gagné, il y avait toujours quelqu'un qui était pointé du doigt, quelqu'un sur qui rejeter la faute, quelqu'un à virer pour une erreur."

"Je trouve que cette année, il y a un très grand sentiment d'unité, où nous reconnaissons ne pas encore être suffisamment bons dans certains domaines et devoir progresser, tout en s'assurant de ne pas faire la même erreur deux fois. Et quand je repense aux erreurs que nous avons commises, chacune est différente : une situation différente, des circonstances différentes, et nous n'avons pas répété les mêmes erreurs."

"Nous nous sommes juste retrouvés avec un nouveau défi. Et nous essayons de progresser, nous essayons d'être plus solides, nous essayons d'être meilleurs. Nous ne nous étions pas battus pour le titre, pour les victoires, depuis trois ans. Et nous sommes probablement confrontés aux deux écuries les plus complètes dans l'Histoire de la F1, à savoir Mercedes et Red Bull, qui sortent tout juste d'une lutte pour le titre mondial frôlant la perfection. Les faiblesses qu'a encore notre équipe, qui ont été révélées, nous allons essayons de les pallier pour l'an prochain – et déjà dans la seconde moitié de cette saison."

La priorité immédiate pour Ferrari est en tout cas d'assurer la deuxième place du championnat des constructeurs, les 67 points d'avance sur Mercedes représentant une avance confortable même si 191 unités restent disponibles.

Propos recueillis par Jonathan Noble et Roberto Chinchero