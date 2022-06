Ferrari explique les erreurs commises avec Leclerc à Monaco

Auteur de la pole position et d'un début de course convaincant sous la pluie du Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc avait toutes les cartes en main pour s'imposer à domicile, mais c'était compter sans l'aspect stratégique manifestement mal géré par Ferrari. De l'aveu-même de la Scuderia, "deux erreurs" non négligeables ont fait rétrograder Leclerc au classement, si bien qu'il a échoué au pied du podium en Principauté.

Tout s'est passé dans les stands, alors que la piste monégasque séchait rapidement. Sergio Pérez a été le premier pilote parmi les leaders à chausser les pneus intermédiaires, alors qu'il avait plus de huit secondes de retard sur le pilote Ferrari en tête de l'épreuve. Ce dernier ne l'a imité que deux tours plus tard et a perdu la première position.

"Tandis qu'avec Carlos [Sainz], nous nous sommes rendu compte très tard dans son tour que nous ne pouvions pas couvrir Pérez, avec Charles nous avions une grande avance et nous pensions pouvoir couvrir Pérez", explique Iñaki Rueda, directeur sportif et directeur de la stratégie, dans une vidéo publiée par Ferrari sur LinkedIn. "Au début du 18e tour, Charles avait plus de dix secondes d'avance [virtuelle] sur Pérez, et nous pensions que cet avantage allait se réduire car Pérez, en pneus intermédiaires, était bien plus rapide que Charles en extrêmes."

"Nous avons regardé les autres, nous avions les données en direct des voitures, et nous pensions que cet écart allait passer de dix secondes à cinq, quatre, trois au pire. Lorsque Charles est passé à la Piscine, la dernière référence de chronométrage indiquait qu'il allait ressortir une seconde devant Pérez. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est à ce que Pérez aille neuf secondes plus vite dans ce tour. À cause de ça, nous avons perdu la victoire avec Charles."

De surcroît, Leclerc a été rappelé au stand trois tours plus tard seulement pour chausser les slicks, avant que son ingénieur de course Xavier Marcos ne lui demande – trop tard – de finalement rester en piste, car l'écart avec Carlos Sainz n'était plus suffisant pour effectuer un double arrêt.

"Nous voulions mettre les deux voitures en pneus secs", confirme Iñaki Rueda. "Au 21e tour, nous estimions que la piste était bonne pour les pneus secs. Au moment où nous avons appelé Carlos au stand pour essayer de conserver la tête de la course, nous avons décidé de faire rentrer Charles pour essayer de faire l'undercut à Pérez afin de pouvoir faire le doublé."

"Au moment de notre arrêt au stand, nous étudiions nos outils et les écarts. L'écart entre nos voitures était de cinq secondes. C'était serré pour un arrêt ici. Un arrêt confortable est fait avec six secondes entre les voitures, mais nous pensions que cinq secondes et demie suffiraient peut-être. Alors que les voitures se rapprochaient encore et encore de l'entrée des stands, l'écart s'est réduit, et il n'était que de trois secondes et demie à l'entrée des stands."

"Nous avons tenté à la dernière seconde de dire à Charles de rester en piste, mais c'était trop tard, il était déjà entré dans la voie des stands. Et lors de cet arrêt, Charles a perdu deux secondes. C'était crucial. C'est ce qui a permis à Verstappen de ressortir devant Charles un tour plus tard."