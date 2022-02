La Ferrari F1-75 a poussé son premier cri

C'est au tour de Ferrari d'avoir démarré pour la toute première fois sa monoplace pour la saison 2022. Quelques jours après la révélation de son nom, la F1-75 a rugi dans les ateliers de Maranello.

La Scuderia a procédé à ce premier démarrage toujours à part peu après 17 heures ce jeudi, en présence de son directeur Mattia Binotto et d'un petit nombre de personnes essentielles à l'opération en raison des mesures mises en place pour lutter contre le COVID-19. Les autres membres de l'écurie ont pu assister à cette procédure symbolique depuis d'autres départements de l'usine via des ordinateurs et des écrans.

L'unité de puissance Ferrari 066/7 qui sera utilisée cette saison a tourné pendant une trentaine de secondes dans l'espace de la Gestione Sportiva réservé à l'assemblage des monoplaces.

"C'est un moment très particulier, plus que lors d'occasions similaires durant les années précédentes", explique Mattia Binotto. "La F1-75 est une monoplace entièrement nouvelle et elle constitue l'aboutissement d'un parcours que nous avons tous tous débuté ensemble il y a quelques années, en travaillant en équipe, unie et déterminée."

Ferrari présentera officiellement la F1-75 dans deux semaines, le jeudi 17 février à 14 heures. Elle sera pilotée cette année par Charles Leclerc et Carlos Sainz.

