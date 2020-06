Ferrari va accompagner la carrière de jeunes pilotes féminines

Ferrari a conclu un accord avec la FIA pour lancer une initiative permettant d'accompagner davantage la carrière de jeunes pilotes féminines. Cela implique directement la Ferrari Driver Academy, qui va soutenir le nouveau programme Girls on Track Rising Stars mis en place par l'instance international. L'objectif est d'aider des pilotes féminines âgées de 12 à 15 ans pour les emmener vers le plus haut niveau.

L'accord conclu porte sur quatre ans, durant lesquels Ferrari va aider la FIA dans le processus de sélection. À la clé, une place garantie pour une saison complète dans un championnat de Formule 4 en 2021. L'année suivante, une deuxième pilote sera sélectionnée. D'ici deux ans, la Ferrari Driver Academy devrait ainsi compter au moins deux femmes dans ses rangs.

"Nous croyons fermement à l'importance d'aider les jeunes à progresser dans le sport automobile", souligne Mattia Binotto, directeur de la Scuderia Ferrari. "La Ferrari Driver Academy œuvre depuis maintenant une décennie, pas seulement en sélectionnant les meilleurs pilotes mais aussi en travaillant pour leur éducation culturelle, technique et éthique. Avec cela à l'esprit, nous avions le sentiment que nous devions faire des efforts supplémentaires pour étendre notre champ d'action en incluant des jeunes femmes qui veulent être en sport automobile. Il n'y a actuellement aucune barrière à leur participation, mais nous sommes conscients qu'il est plus dur pour les femmes de gravir les échelons."

La Ferrari Driver Academy existe depuis 2009 et a vu passer jusqu'à présent un total de 19 pilotes dans ses rangs, parmi lesquels l'un de ses actuels pilotes de Formule 1, Charles Leclerc.

"Ce partenariat avec la FIA est particulier et c'est une étape majeure pour la Ferrari Driver Academy", insiste Laurent Mekies, directeur de la FDA et également directeur sportif de la Scuderia. "Intégrer la dimension du genre dans notre stratégie de prospection stimulera l'environnement déjà jeune et diversifié de la FDA et nous aidera à créer davantage d'opportunités pour des femmes talentueuses qui veulent faire carrière en sport automobile. Nous sommes confiants pour que ce programme inspire de plus en plus de femmes afin qu'elles découvrent cet univers et s'y engagent."