Gagner à tout prix : Ferrari ne lève pas le pied sur les dépenses

"Nous n'abandonnons jamais et notre ambition est de gagner." Le message est on ne peut plus clair et il est délivré par Louis Camilleri, PDG de Ferrari. À moins d'une semaine de la présentation de la nouvelle monoplace rouge, l'écurie italienne s'affaire pour tenter de relever le défi de la lutte pour le titre face à Mercedes et Red Bull Racing, après deux années lors desquelles l'échec a été plus difficile à digérer que précédemment. Pour y parvenir, pas question de lâcher du lest au niveau des moyens consentis, d'autant que le plafonnement des budgets ne deviendra réalité que dans un an.

Louis Camilleri a fait le point cette semaine sur la situation économique du constructeur dans son ensemble. Lors de cette conférence téléphonique, le volet des dépenses dédiées à la Formule 1 a parfois été abordé et le PDG a clairement préparé les observateurs à voir leur part augmenter dans les comptes de l'année 2020. "Je ne pense pas que nous lèverons le pied en ce qui concerne la Formule 1 en 2020 ou au-delà", a-t-il ajouté, laissant par ailleurs peu de doute désormais quant à la présence du cheval cabré dans la catégorie reine dans le cadre des futurs Accords Concorde, actuellement en négociation.

Selon Camilleri, Ferrari n'hésitera pas à investir davantage cette année pour renforcer ce qui doit l'être, sans pour autant sacrifier deux points essentiels si l'écurie veut atteindre ses objectifs : ne rien compromettre quant au développement de la monoplace 2020, et ne rien sacrifier en ce qui concerne les préparatifs pour la révolution technique de l'année suivante. Dans les faits, difficile d'imaginer la possibilité d'éviter un numéro d'équilibriste, mais l'ambition est nette dans le discours.

"Cette année sera plutôt critique en ce qui concerne la Formule 1", insiste Camilleri. "Notre ambition reste, comme toujours, de chercher à gagner. C'est pourquoi nous continuerons à investir dans nos infrastructures, nos ressources et notre créativité technologique, tout en poursuivant le développement de notre voiture 2020 au fil de la saison. Par ailleurs, comme vous le savez, la nouvelle réglementation technique qui entrera en vigueur en 2021 entraînera le développement d'une voiture considérablement différente, ce qui exigera évidemment des ressources supplémentaires et des dépenses dès cette année."