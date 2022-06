Binotto : Comme Gilles Villeneuve, Leclerc "renforce le mythe" Ferrari

Avec plus de 70 ans d'histoire en Formule 1, Ferrari est sans nul doute l'équipe la plus emblématique de la catégorie reine du sport automobile. Depuis 1950 et la première édition du Championnat du monde, de nombreux pilotes de légende ont glané des titres au volant de la voiture rouge : Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Michael Schumacher…

Mais d'autres ont également laissé leur empreinte sans avoir remporté de titre, c'est notamment le cas de Gilles Villeneuve. Le pilote canadien n'a remporté que six victoires en 66 Grands Prix avec la Scuderia, terminant vice-Champion du monde en 1979 derrière son coéquipier Jody Scheckter, néanmoins sa fougue a séduit tous les tifosi, ce qui compense largement ce petit palmarès.

Aujourd'hui, c'est à Carlos Sainz et Charles Leclerc de poursuivre la légende. Le jeune Monégasque est lui aussi adulé par les fans du Cheval Cabré depuis ses débuts chez Ferrari, en 2019, en raison de sa pointe de vitesse naturelle et de son agressivité contrôlée. Des parallèles peuvent donc être tirés avec Villeneuve, ce que comprend Mattia Binotto.

"Si je regarde Charles, [c'est] sa façon de piloter, son talent, et plus que ça, c'est la passion, la passion des fans pour lui", explique le directeur de la Scuderia, interrogé par Motorsport.com, sur le sujet des similarités entre Leclerc et Villeneuve. "Faire [partie de] Ferrari, c'est en quelque sorte essayer de renforcer le mythe du [Cheval Cabré]. Il n'y a que quelques pilotes qui sont capables de faire ça, et je pense que Charles est l'un d'entre eux, tout comme Gilles."

Charles Leclerc, avec la Ferrari 312T4 de Gilles Villeneuve

"Gilles était fantastique. Gilles n'a gagné que six courses mais pour tous les tifosi et [Ferrari], il reste 'le pilote'. C'était vraiment sa façon de piloter, sa façon de se comporter. C'est la passion qu'il montrait. Je pense que Charles l'a aussi et c'est quelque chose de formidable. Nous sommes nous aussi passionnés et nous espérons qu'il gagnera plus de six courses."

Dans le cadre d'un événement organisé à Fiorano pour marquer le 40e anniversaire de la disparition de Villeneuve, lors des qualifications du Grand Prix de Belgique 1982, Leclerc avait pris le volant de la Ferrari 312T4 que le Canadien avait piloté lors de la saison 1979. Leclerc avait été impressionné par l'absence évidente de sécurité au volant de la monoplace, des propos appuyés par Binotto.

"À l'époque, les voitures qu'ils avaient étaient très dangereuses", ajoute l'Italien. "Si l'on avait un accident, on savait quelles pouvaient être les conséquences. Aujourd'hui, les voitures sont très, très sûres par rapport à avant, et c'est grâce à tous les efforts de la FIA, de la F1 et des équipes. Les pilotes étaient vraiment fous en raison du niveau de risque qu'ils acceptaient simplement, et je pense que c'est certainement plus sûr aujourd'hui."