Ferrari ne peut qu'être "heureux" de voir Hamilton disponible en 2021

Le marché des transferts en milieu et fin de saison prochaine est potentiellement explosif, puisque l'essentiel des pilotes en place disposent d'un contrat jusqu'à fin 2020. C'est notamment le cas dans les top teams, alors que la Formule 1 ouvrira l'année suivante une nouvelle page de son histoire avec l'introduction d'une vaste refonte réglementaire. Dans ce contexte, chaque petite phrase a un sens, qu'elle soit anodine, sincère ou simplement placée pour faire réagir. Chacun pourra donc lire ce qu'il souhaite dans la déclaration du jour, signée Mattia Binotto, qui avant de se dire très heureux de disposer de Sebastian Vettel et Charles Leclerc, n'a pas manqué de faire se lever quelques sourcils.

Alors qu'il était interrogé à Abu Dhabi sur l'avenir de Lewis Hamilton, le directeur de la Scuderia a simplement lâché : "Savoir qu'il est disponible en 2021 ne peut que nous rendre heureux, mais franchement, il est trop tôt pour une quelconque décision. Nous sommes satisfaits avec les pilotes que nous avons actuellement. Assurément, à un moment de la saison prochaine, nous commencerons à discuter et comprendre quoi faire."

Sacré cette année Champion du monde pour la sixième fois, la cinquième avec Mercedes, Hamilton a rejoint l'écurie allemande en 2013. La tendance ne semble pas à une volonté d'aller voir ailleurs pour le Britannique, mais celui-ci a tout de même insisté sur certains points. Il a notamment fait savoir récemment qu'il souhaiterait voir Toto Wolff rester à la tête de l'équipe de Brackley au-delà de 2020, sans que l'on puisse deviner à quel point le destin des deux hommes serait lié.

"Lewis et moi avons grandi ensemble ces sept dernières années", reconnaît le directeur de l'équipe. "Nous sommes arrivés chez Mercedes en même temps, en 2013, et je crois que nous avons bâti une grosse confiance. En même temps, nous faisons tous les deux partie d'une entreprise plus grande, au sein de laquelle chacun évolue dans son domaine de compétence. C'est gentil de sa part de dire ça. J'aimerais aussi savoir où il va aller ou s'il va rester à l'avenir. Nous avons ces discussions au sujet de l'avenir, et je pense que c'est très important pour nous deux, tout comme pour les nombreuses autres personnes qui ont joué un rôle important dans cette équipe. Il y a beaucoup de choses à décider, et nous verrons pendant l'hiver."