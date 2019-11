Ferrari n'imitera pas Mercedes pour gérer Vettel et Leclerc

Après l'accrochage entre ses deux pilotes à Interlagos, Mattia Binotto doit désormais s'employer à apaiser les choses et à les remettre en ordre. Si le directeur de Ferrari a estimé que l'incident offrait une "chance" à son écurie de pouvoir clarifier la situation avant la saison prochaine, on se doute qu'il aurait préféré ne jamais voir Sebastian Vettel et Charles Leclerc se toucher et provoquer un double abandon lors du Grand Prix du Brésil.

Refusant de réagir à chaud, le patron de la Scuderia a promis de régler l'affaire en interne, dans le calme et le secret des murs de Maranello. Il y aura donc une mise au point, mais l'équipe italienne n'envisage pas la mise en place d'une politique drastique avec des "règles d'engagement" comme avait pu le faire Mercedes au plus fort des tensions entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, il y a quelques années.

"Je ne sais pas ce que Toto [Wolff, directeur de Mercedes] avait fait", explique Binotto. "Je ne veux pas juger. Ça ne m'intéresse pas non plus. Mais nous devons certainement clarifier avec ceux qui font partie de l'équipe ce qui est stupide et ce qui ne l'est pas. Nous sommes aux limites. Mais quand il y a un accident, c'est que quelque chose n'allait pas, ça ne fait aucun doute. Quand vous êtes libres de vous battre, c'est uniquement une question de pilotage quant à savoir à quel point vous pouvez prendre un risque. Mais là, le risque n'était certainement pas obligatoire."

Laurent Mekies, directeur sportif, et Mattia Binotto, directeur de Ferrari

L'incident d'Interlagos est venu s'ajouter à une liste de plusieurs épisodes dans cette saison 2019, lors desquels Ferrari a dû gérer la rivalité en piste entre ses deux pilotes. Après plusieurs tentatives de consignes de course, ainsi qu'un discours relativement flou avant même le début du championnat quant au statut de Vettel par rapport à celui de Leclerc, Binotto admet que des leçons sont à tirer et qu'une meilleure gestion aurait pu être mise en place.

"Il y a toujours des choses que l'on peut mieux faire", admet le directeur de Ferrari. "Mais [au Brésil], l'erreur venait certainement des pilotes. Au niveau de l'équipe, qu'aurions-nous pu faire de mieux ? Pas [de réaction] dans le feu de l'action, mais nous réfléchirons. Nous devons assurément améliorer ça pour l'avenir et pour que ça ne se reproduise plus."