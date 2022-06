Ferrari s'inquiète du recrutement par la FIA d'une ex-Mercedes

Shaila-Ann Rao a été nommée secrétaire générale pour le sport de la FIA et directrice exécutive F1 par intérim à la suite de l'annonce du départ de Peter Bayer. Ce dernier occupait ces postes depuis 2017 et 2021 respectivement, et servait de lien entre les écuries et la fédération.

Avocate, Rao a auparavant travaillé en tant que directrice légale de la FIA de 2016 à 2018. Elle a ensuite été conseillère générale auprès de Mercedes et conseillère spéciale auprès de Toto Wolff, le directeur de l'écurie. Inévitablement, son retour à la FIA n'a pas été sans questionnement pour les écuries rivales.

"Oui, c'est assurément une préoccupation", a déclaré Mattia Binotto, à la tête de la Scuderia Ferrari, lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com. "Je pense que c'est une personne formidable. Elle a beaucoup d'expérience, elle sera certainement capable de faire le travail. Je suis plutôt sûr de cela."

"C'est une préoccupation, mais c'est simplement une préoccupation. Je pense que c'est à eux [la FIA] de s'assurer qu'il n'y aura aucun conflit d'intérêts, qu'on fera preuve d'un comportement correct, et c'est au président de s'en assurer. Je suis convaincu qu'ils le feront. Nous, chez Ferrari, nous sommes préoccupés, mais je suis presque sûr qu'à travers les comportements, à travers les décisions, ils prouveront que c'est une inquiétude erronée."

Wolff a pour sa part insisté sur le fait que Rao était une bonne recrue pour la FIA, et que sa présence améliorerait les choses pour les équipes. "Quant à Shaila-Ann, elle était à la FIA avant de nous rejoindre. Elle était auparavant directrice générale de l'une des plus grandes agences sportives, et l'avantage d'avoir Shaila-Ann à ce poste est qu'elle s'y connaît en gouvernance et en transparence. C'est une avocate."

Mattia Binotto et Toto Wolff en conférence de presse à Bakou

"Et je pense que c'est quelque chose que nous avons toujours critiqué dans le passé, que les choses n'étaient pas toujours aussi transparentes et claires pour les équipes. Et je pense que c'est l'un des sujets clés auquel elle va essayer de s'attaquer. Et c'est une bonne nouvelle pour toutes les écuries."

Binotto et Wolff ont convenu que le départ de Bayer était une perte pour la discipline, mais ont néanmoins reconnus que le nouveau président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, avait tout à fait le droit de changer son équipe. "Nous avons travaillé avec Peter Bayer pendant un certain temps", a déclaré Wolff.

"Et c'était un homme rationnel. J'ai personnellement apprécié de l'avoir comme sparring-partner. Mais la FIA change sa structure et son organisation, et le président doit prendre ses décisions. Et nous ne devrions certainement pas interférer avec ces décisions. Je pense qu'il a une vision de ce qu'il veut pour la FIA. Et si une partie de cette vision passe par un changement d'organisation, nous devons le respecter."



"Je pense que nous avons clairement apprécié la collaboration avec Peter", a déclaré Binotto. "Il a toujours été très transparent, je pense, juste envers les équipes et rationnel dans la façon dont il avançait sur les thèmes. Il a assurément beaucoup de compétences et d'expérience."

"Comme l'a dit Toto, je pense que s'il y a une nouvelle organisation ou une réorganisation au sein de la FIA, il appartiendra au nouveau président d'aller de l'avant, de décider de sa propre équipe, et nous respectons pleinement ses choix. Donc je pense que nous acceptons et d'une certaine manière nous regardons même vers l'avenir, [et nous allons] essayer de nous assurer que nous collaborons correctement et que la FIA devienne de plus en plus forte maintenant."

Avec Adam Cooper