Ferrari va courir à Melbourne pour "donner le sourire aux gens"

À l'heure où l'épidémie mondiale de coronavirus bouleverse de nombreux événements sportifs internationaux, il semble aujourd'hui vraisemblable que le Grand Prix d'Australie se déroule de manière tout à fait normale. Les dernières informations en provenance de Melbourne, ce lundi, sont allées dans ce sens, et les obstacles qui pourraient se dresser d'ici le week-end prochain sont de moins en moins nombreux. S'il convient de rester prudent, le plateau se prépare donc à ouvrir la saison 2020 en temps et en heure, après avoir limé le bitume de Barcelone le mois dernier à l'occasion des essais hivernaux.

Néanmoins, les préparatifs déjà intenses avant un nouveau championnat n'ont pas été de tout repos, notamment pour les écuries basées en Italie comme Ferrari. Alors qu'une partie du nord du pays a été placée en quarantaine dimanche, la Scuderia a pu voyager vers l'Albert Park et n'a pas été affectée par les nombreuses restrictions avec lesquelles il faut composer. Pour les acteurs de la F1, un sentiment paradoxal tend à émerger, comme le confiait hier Cyril Abiteboul en évoquant son embarras "à se balader autour de cette planète" dans un tel contexte mais en insistant également sur le fait de "trouver l’équilibre entre la bonne réaction mais également le spectacle" qui doit continuer.

Ce sentiment, on le retrouve logiquement dans les rangs de Ferrari à quelques jours du rendez-vous de Melbourne, et Mattia Binotto a tenu à le souligner fortement. "Dans une période difficile pour l'Italie et pour le monde entier, alors que nous sommes un sport international, il est de notre devoir d'essayer de donner le sourire aux gens qui se préparent à regarder le premier Grand Prix de la saison avec le même sens que nous de l'anticipation", estime le directeur de Ferrari.

Aujourd'hui, il est difficile de s'avancer pour savoir comment se déroulera réellement le calendrier 2020, alors que le Grand Prix de Chine est d'ores et déjà reporté et que le Grand Prix de Bahreïn demeure maintenu mais à huis clos. Pour Ferrari, il s'agit d'aborder le défi d'une année riche en attentes mais où l'humilité règne après une intersaison qui laisse planer des incertitudes.

"Après un long hiver passé à travailler pour construire et développer notre voiture, le temps est venu d'avoir une première indication de notre niveau de performance et de l'efficacité des améliorations que nous avons introduites ces derniers mois", précise Mattia Binotto. "Nous savons que l'adversité est forte, mais nous savons également que c'est le début d'une longue saison, durant laquelle le rythme de développement, la fiabilité et notre efficacité opérationnelle seront la clé. Nous nous préparons à relever tous ces défis avec une équipe unie, consciente des progrès nécessaires et fière du soutien de nos fans à travers le monde."

