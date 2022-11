Ferrari peu préoccupé par le retour de Mercedes au championnat

Même si Ferrari a commencé la saison 2022 en fanfare, avec deux victoires lors des trois premiers Grands Prix, la Scuderia n'est pas assurée d'améliorer son résultat de l'année précédente. Troisième en 2021, l'écurie italienne occupe aujourd'hui la deuxième position du championnat constructeurs mais ne compte que 40 points d'avance sur Mercedes alors qu'il ne reste plus que deux courses à disputer.

Nettement plus compétitif que son rival allemand en début d'année, Ferrari a vu son avantage de performance diminuer au fur et à mesure que la marque à l'étoile parvenait à résoudre les problèmes de marsouinage ayant longtemps rongé sa W13. Les Grands Prix des États-Unis et de Mexico, qui se sont tenus à la fin du mois d'octobre, ont ainsi dépeint un autre tableau, dans lequel Red Bull était la première force du plateau, Mercedes la deuxième et Ferrari la troisième.

Mattia Binotto n'est toutefois pas préoccupé par la remontée tardive mais puissante de Mercedes. Selon le directeur de la Scuderia, la situation actuelle n'est pas un avant-goût de 2023 pour la simple raison que le développement de la F1-75 s'est arrêté tôt dans l'année.

"Mercedes revient bien car ils ont développé leur voiture plus que nous l'avons fait", a affirmé l'Italien. "Nous savons aussi que nous avons arrêté assez tôt le développement de cette voiture pour nous concentrer sur 2023. Je ne suis donc pas trop préoccupé par le rythme de développement [de Mercedes] car je sais quand nous avons arrêté de développer [la voiture de 2022]."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Si Ferrari a souffert à Austin et à Mexico, Binotto a fait remarquer que cela n'avait pas été le cas lors des Grands Prix précédents, à Singapour et au Japon.

"Si je regarde les dernières courses, ça n'a pas toujours été génial, mais je pense que nous avons été très compétitifs à Singapour", a-t-il indiqué. "Au Japon, c'était sur le mouillé et nous n'étions pas aussi rapides, mais ce n'était pas un drame, certainement pas en qualifications. Aux États-Unis, à Austin, je pense que nous étions compétitifs en qualifs mais pas autant que nous l'aurions espéré en course."

"[Au Mexique] c'était beaucoup plus mauvais mais je ne pense pas que cela ait suivi la même tendance parce que nous avons été compétitifs à Singapour, pas trop mauvais au Japon et fait de bonnes qualifs aux États-Unis. La mission est d'abord d'analyser ce qui s'est passé et ce qui ont été les principaux problèmes au Mexique, et de revenir à notre niveau de compétitivité au moins pour les deux dernières courses. Nous espérons donc être au rendez-vous et nous battre pour un meilleur résultat."

Avec Jonathan Noble et Filip Cleeren