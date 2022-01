Ferrari pourrait modifier la boîte à air sur sa F1 2022

Si l'on se fie à de récentes rumeurs venue de Maranello, Ferrari pourrait à la fois revenir à une boîte à air triangulaire sur sa monoplace 2022 et se séparer des deux "cornes" qui différenciaient les SF21 de Charles Leclerc et Carlos Sainz du reste du peloton l'an passé. Le Cheval cabré souhaiterait ainsi s'éloigner du design ovale adopté en 2021 afin de moins obstruer le flux d'air se dirigeant vers l'aileron arrière.

Cela signifie que les ingénieurs de la Scuderia devront trouver un moyen de continuer à alimenter en air frais tous les éléments du groupe propulseur puisqu'il s'agissait de la mission des canaux extérieurs de la boîte à air ovale de la SF21 (ci-dessous, à gauche).

Cependant, étant donné que la forme des pontons sera profondément modifiée pour 2022, Ferrari a peut-être choisi de modifier son agencement, dont les radiateurs et les systèmes électroniques logés autour du groupe motopropulseur et dans les pontons.

La boîte à air de la Ferrari SF21 Gros plan sur la Ferrari SF70H

La nouvelle forme des pontons est la conséquence du changement d'emplacement de la partie supérieure des structures d'impact latérales (SIPS) pour 2022, le nouveau Règlement Technique exigeant qu'elle soit située au moins 60 mm plus haut qu'auparavant. En d'autres termes, cela devrait empêcher les équipes de placer l'entrée d'air des pontons en hauteur, une tendance initiée par Ferrari sur la SF70H de 2017 (illustration à droite ci-dessus) et rapidement adoptée par le reste de la grille. En 2021, toutes les monoplaces du plateau avaient une entrée d'air en hauteur.

Outre la forme de la prochaine Ferrari, sa couleur pourrait également changer. Le retour de Santander comme "partenaire premium" de la Scuderia soulève quelques interrogations quant à la livrée de 2022. Selon les informations de Motorsport.com Italie, il est même question de voir Leclerc et Sainz rouler avec une livrée provisoire, une robe rouge vif, aux essais de Barcelone avant de passer à une teinte plus sombre quelques jours plus tard à Bahreïn.

Comparaison des possibles livrées 2022 de Ferrari