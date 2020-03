Le moteur Ferrari n'est "pas aussi fort" qu'en 2019

Après une saison 2019 décevante en partie à cause de difficultés sur le plan aéro, la Ferrari SF1000 a pour l'instant donné satisfaction à la Scuderia et à ses pilotes dans le domaine du passage en virage. En revanche, des interrogations semblent exister côté moteur et puissance. Même si les essais sont rarement le lieu où les écuries poussent les curseurs à fond, un manque de vitesse de pointe a été repéré.

L'avantage en ligne droite avait été l'une des clés des succès de Ferrari en 2019, à tel point qu'il avait suscité une certaine suspicion de la part de la concurrence. Suspicion très récemment renforcée par la publication par la FIA d'un communiqué indiquant qu'un accord, aux détails confidentiels, avait été conclu entre la fédération et la Scuderia suite à une enquête menée sur le V6 turbo hybride de l'an passé.

Concernant la vitesse de la monoplace 2020, Mattia Binotto, qui s'exprimait avant le communiqué FIA, a expliqué qu'il était dû à une combinaison de performance moteur réduite et de plus grande traînée aéro. Ainsi, quand Motorsport.com lui a demandé si un des deux éléments ressortait particulièrement, il a répondu : "Je pense que c'est une combinaison des deux. Je pense qu'en termes de performance globale sur la puissance et le moteur, nous ne sommes pas aussi forts que l'an passé. Nous sommes en quelque sorte concentrés sur notre fiabilité et ça compromet en définitive la performance."

"Mais la traînée affecte de façon significative la vitesse. Je pense que quand vous cherchez une meilleure vitesse, il faut se pencher sur la traînée et la puissance du moteur lui-même. Nous allons travailler sur les deux éléments pour l'avenir, sans aucun doute. La traînée est celui qu'il est possible de corriger plus rapidement par rapport à l'unité de puissance : pour cela, il faut attendre la seconde unité de puissance."

Binotto assure que Ferrari ne cache pas le potentiel de son moteur. "Nous ne nous cachons pas. C'est notre véritable performance. Je pense qu'il est difficile de séparer ce qui est lié à la traînée et ce qui est lié à la puissance, mais assurément nous sommes en retrait en vitesse par rapport aux autres. Je pense que c'est affecté d'un côté par la traînée et de l'autre par le programme de fiabilité que nous avons en place."