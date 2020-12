Ferrari révèle le nom de sa Formule 1 2021

Après une saison 2020 conclue au sixième rang de la hiérarchie, la pire depuis 1980, la Ferrari SF21 aura la mission de marquer un retour aux avant-postes pour la Scuderia ; elle sera pilotée par Charles Leclerc et la nouvelle recrue Carlos Sainz, qui débarque à Maranello en provenance de McLaren. De manière inhabituelle, le voile pourrait n'être levé sur le nouveau bolide qu'au début des tests de pré-saison.

"Nous avons déjà décidé du nom de la voiture l'an prochain", déclare Mattia Binotto, directeur d'équipe. "La voiture s'appellera SF21. C'est un nom très simple, car nous croyons que l'an prochain est une transition vers 2022. La voiture sera certainement gelée en partie – même châssis qu'en 2020."

"Nous organiserons la présentation de la voiture différemment l'an prochain. Nous organiserons d'abord un événement où nous présenterons l'équipe et nos pilotes à nos fans, à nos partenaires et aux journalistes. Mais nous pourrions organiser un deuxième événement, qui pourrait être directement aux essais hivernaux de Barcelone, où nous dévoilerons la voiture. Et ce sera fait d'une manière différente, quelle qu'elle soit."

Le gel des châssis qui va forcément compliquer la tâche de la Scuderia pour progresser dans la hiérarchie. Le moteur était cependant la principale faiblesse de la SF1000 cette saison après l'accord confidentiel trouvé avec la FIA il y a un an. Les motoristes vont lancer une nouvelle version de leur unité de puissance qui sera homologuée pour l'ensemble de la campagne 2021, ce qui représente une opportunité majeure pour Ferrari de rattraper son retard.

"Je peux confirmer que le moteur fonctionne bien au banc d'essai", annonce Binotto. "Je pense qu'en termes de performance, il a bien progressé. Une progression significative par rapport à 2020, à mon avis. Je pense que nous allons retrouver une unité de puissance compétitive. Je pense que nous ne serons pas les pires du plateau, c'est le sentiment que me donnent les chiffres que j'ai vus au banc d'essai. Mais je ne peux pas savoir ce que font les autres ou à quel point ils ont progressé."

Et si le châssis est gelé (avec deux jetons de développement pouvant être utilisés), les évolutions aérodynamiques demeurent autorisées, ce qui va permettre de résoudre le problème d'une trop forte traînée notamment.

"Nous essayons de faire de notre mieux pour résoudre au moins les faiblesses de la voiture 2020 pour l'an prochain. En ce qui concerne les faiblesses, j'ai mentionné l'unité de puissance plus d'une fois. Mais la traînée de la voiture était très, très élevée en 2020. Et je pense que le problème de la traînée a certainement été traité avec la voiture 2021", conclut Binotto.

