Ferrari a nommé un nouveau directeur général

Six mois après la démission surprise de Louis Camilleri, Ferrari a trouvé son successeur au poste de directeur général. La Scuderia annonce ce mercredi la nomination à ce poste de Benedetto Vigna, qui prendra ses fonctions le 1er septembre prochain. Depuis le départ de Camilleri, officialisé en décembre pour des "raisons personnelles", c'est le président du constructeur italien, John Elkann, qui assure l'intérim. Une situation qui prendra donc fin dans quelques semaines.

Âgé de 52 ans, Benedetto Vigna était dirigeant au sein du groupe STMicroelectronics, multinationale franco-italienne où il est entré en 1995. L'Italien relèvera un nouveau défi de taille en prenant la tête de Ferrari quelques jours avant le rendez-vous toujours particulièrement important de Monza.

"Nous sommes ravis d'accueillir Benedetto Vigna comme nouveau directeur général de Ferrari", annonce John Elkann. "Sa profonde compréhension des technologies à l'origine d'une grande partie des changements dans notre secteur, ainsi que ses compétences avérées en matière d'innovation, d'esprit d'entreprise et de leadership, renforceront encore Ferrari et son histoire unique autour de la passion pour la performance dans l'ère formidable qui s'annonce."

Benedetto Vigna aura comme mission essentielle de pérenniser la bonne santé commerciale de Ferrari, dont il aura la responsabilité quotidienne dans tous les domaines, aussi bien sur le volet route que sportif.

"C'est un honneur particulier de rejoindre Ferrari comme directeur général et je le fais avec à la fois enthousiasme et responsabilité", promet-il. "L'enthousiasme devant les grandes opportunités qui sont là pour être saisies. Et avec un profond sens des responsabilités envers les résultats et capacités extraordinaires des hommes et des femmes chez Ferrari, de tous les acteurs de l'entreprise, et de tous ceux qui, dans le monde entier, ont une passion unique pour Ferrari."

Benedetto Vigna succède donc à Louis Camilleri, qui avait pris ses fonctions chez Ferrari à l'été 2018, à la suite du décès brutal de l'emblématique patron Sergio Marchionne.