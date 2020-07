Ferrari a un nouvel aileron avant en Autriche

Ferrari a connu des difficultés lors des essais hivernaux, qui se sont confirmées le week-end dernier sur le Red Bull Ring. Seul Charles Leclerc a atteint la Q3 en qualifications, Sebastian Vettel ayant été éliminé en Q2. En course, Leclerc a décroché la deuxième place mais en rythme de qualifications, Ferrari avait perdu neuf dixièmes de seconde par rapport à la pole position signée l'an passé par le Monégasque.

La Scuderia a prévu une série d'évolutions pour le Grand Prix de Hongrie. Ce programme a toutefois été accéléré en ce qui concerne l'aileron avant, qui bénéficie d'un nouveau design pour la deuxième course en Autriche, comme le montrent ces clichés pris par Giorgio Piola.

L'an dernier, Ferrari avait opté pour un design carré au niveau du petit tablier situé de part et d'autre de l'aileron avant. Celui-ci retrouve une forme arrondie, qui s'aplatit toutefois vers l'arrière, libérant le flux d'air rotatif produit en amont par ce petit tunnel (photo ci-dessus). Cela permet aussi à l'ailette située sur cet élément d'être plus large. Le bord de fuite n'évolue pas, orientant le flux d'air vers le haut et vers l'extérieur.

On constate également des changements d'inclinaison des éléments de l'aileron avant, alors que Ferrari cherche à atténuer la nervosité de la SF1000 dans les virages lents, comme on peut le voir ci-dessous (flèches orange).