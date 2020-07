Ferrari perdait 7 dixièmes sur Mercedes en ligne droite

La journée de samedi a viré au cauchemar pour Ferrari, qui a vu Sebastian Vettel être éliminé dès la Q2 et Charles Leclerc accrocher péniblement la septième place sur la grille de départ. En course, le quadruple Champion du monde s'est plaint d'une voiture "inconduisible" et a terminé dixième après être parti en tête-à-queue. Leclerc a quant à lui sauvé la face de son équipe en se montrant opportuniste en fin de course et en décrochant une reluisante deuxième place, qui ne traduit toutefois pas le niveau réel de sa monoplace.

Ferrari va devoir faire le dos rond avec une deuxième course consécutive sur le même tracé le week-end prochain, tandis que des évolutions majeures sur la voiture sont attendues pour le troisième Grand Prix de la saison, en Hongrie. Et alors que les interrogations autour de l'unité de puissance de Maranello ont repris de plus belle devant cette étonnante chute de performance, Mattia Binotto continue de désigner l'aéro de la voiture comme l'un de ses principaux points faibles.

"Nous devons améliorer notre voiture, car il y a des erreurs de conception, au niveau du comportement de la voiture, en particulier sur le plan aérodynamique", assure le directeur de la Scuderia. "C'est un développement que nous avons repris après le confinement, et j'espère le voir très bientôt en piste. Ce ne sera pas la solution définitive, car il n'y a pas de baguette magique. Ce qui est important pour nous, c'est d'améliorer ce type de comportement."

"Si je regarde les qualifications, il nous manque une seconde par rapport à la pole position. Sur cette seconde, il y a trois dixièmes dans les virages, avec ce dont je viens de parler. Mais il y a ensuite sept dixièmes sur l'unité de puissance dans les lignes droites. Je crois que pour cette partie, ce sera très difficile, car le moteur est gelé pour la saison. La vitesse de pointe dépend aussi de la traînée, et ce n'est pas une question sur laquelle nous allons nous pencher prochainement. Il y a donc un peu de déception après les qualifications, un peu de déception de voir notre vitesse de pointe. Mais nous allons analyser les données et voir ce que nous pourrons faire à l'avenir."

Parmi les chiffres du week-end, les chronos des qualifications ont alimenté les spéculations puisqu'ils ont montré que Ferrari était moins rapide que l'an dernier sur le même circuit. Il n'en fallait pas moins pour raviver le sujet brûlant de l'accord secret passé avec la FIA durant l'hiver au sujet de l'exploitation du moteur en 2019. Et sur cette question, Mattia Binotto botte en touche.

"Honnêtement, je ne me préoccupe pas trop de l'année dernière", assure-t-il. "Je crois que la comparaison ne devrait pas se faire par rapport à l'an dernier mais par rapport à nos concurrents. Nous sommes désormais concentrés sur notre niveau par rapport à la concurrence, en étudiant les résultats en qualifications et en course, pour essayer de régler les problèmes de notre voiture."