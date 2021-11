Ferrari pourrait perdre son sponsor titre actuel

Depuis plusieurs mois, Ferrari est en discussion avec Philip Morris International dans le cadre de l'éventuel renouvellement de leur accord, l'actuel courant jusqu'en fin d'année. PMI est l'un des partenaires les plus fidèles de l'écurie de Maranello et a ces dernières années fait parler de lui au travers de "Mission Winnow".

Il s'agit d'une "initiative" ne portant soi-disant aucunement sur la promotion des produits liés au tabac mais sur le fait que l'entreprise "se transforme, qu'elle va vers des initiatives totalement différentes pour un avenir meilleur". Une déclaration d'intention qui n'a tout de même pas été sans créer des remous depuis son arrivée sur la carrosserie des monoplaces rouges, en fin de saison 2018, puisque plusieurs gouvernements ont soupçonné une publicité déguisée pour des produits qui ne doivent pas en faire l'objet, notamment dans le cadre de manifestations sportives.

Conséquences : non seulement les logos (verts en 2021) sur les voitures et les tenues sont allés et venus au gré des épreuves, mais en plus le sponsoring titre a lui aussi fluctué. Officiellement, si l'écurie Ferrari est actuellement intitulée "Scuderia Ferrari Mission Winnow", ce nom a été modifié pour les GP dans l'Union européenne afin de ne plus faire mention de la campagne de PMI.

Dans ce contexte, il a été suggéré que Philip Morris pourrait décider de quitter complètement la Formule 1. Toutefois, Ferrari estime qu'il y a une chance que la compagnie demeure impliquée. Ainsi, interrogé sur la possibilité de voir Mission Winnow rester sponsor titre, Mattia Binotto, le directeur de la Scuderia a répondu : "Nous en discutons toujours avec PMI. Il est très probable que PMI reste, [mais] peut-être pas comme sponsor titre. Nous verrons bien."

"Cela peut dépendre de ce que vous entendez par Mission Winnow, sur la voiture ou pas. Vous avez mentionné les autocollants, donc nous discutons des droits. Nous l'annoncerons dès que nous serons prêts à le faire."

Lorsque PMI avait annoncé, plus tôt dans l'année, le retrait de la mention de l'initiative pour les courses en UE, l'entreprise cigarettière avait exprimé une certaine frustration quant au traitement accordé à sa campagne. "Mission Winnow respecte toutes les lois et réglementations et s'efforce continuellement de trouver des moyens pour favoriser un dialogue sans idéologie et pour construire des partenariats solides qui sont ancrés dans des valeurs communes", avait déclaré Riccardo Parino, vice-président de PMI pour les événements et les partenariats internationaux.

"Nous reconnaissons la méfiance et l'abondance de scepticisme envers notre industrie. Cependant, notre intention n'est pas de créer une polémique autour de l'utilisation du logo, mais plutôt de nous concentrer sur la redirection des conversations à l'échelle mondiale, la création de communautés et le soutien d'idées innovantes entraînant des changements positifs."