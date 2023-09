Ferrari a de quoi voir plus loin qu'un simple coup d'éclat à Monza

Avec un package aéro spécialement taillé pour l'occasion, mais aussi des unités de puissance neuves, Ferrari a retrouvé de sa superbe le week-end dernier pour son Grand Prix à domicile. À la clé une pole position, un podium de Carlos Sainz complété par une quatrième place de Charles Leclerc, et la troisième place du championnat constructeurs ravie à Aston Martin. Pourtant, Frédéric Vasseur l'assure en ce qui concerne la puissance moteur : "Nous n'avons pas pris plus de risques qu'à Zandvoort".

Voir la SF-23 plus à l'aise dans les longues lignes droites de Monza n'était pas forcément surprenant compte tenu de son bon comportement observé sur les tracés à haute vitesse comme Bakou, le Red Bull Ring, Montréal et Spa-Francorchamps. Lorsqu'elle a moins d'appui aérodynamique, la Ferrari redonne confiance à ses pilotes. Faut-il s'attendre alors à voir la monoplace de Maranello rentrer à nouveau dans le rang sur les pistes à venir comme Singapour et Suzuka ?

Si le directeur de la Scuderia sait plaisanter en suggérant de faire rouler la SF-23 avec peu d'appui sur tous les circuits, rien n'est en fait si simple. Frédéric Vasseur estime que le travail de fond mené ces derniers temps a permis à ses ingénieurs de faire des pas de géant, validant la volonté affirmée de concevoir une voiture entièrement différente en 2024. Un travail qui a notamment été mené lors des séances d'essais libres.

"On a fait un bon test à Zandvoort pour essayer de comprendre la situation", explique le Français. "Mais comprendre c'est une chose, résoudre en est une autre. Au moins, on essaie de mieux comprendre la situation."

"Vous vous souvenez peut-être que l'on a fait quelques tests en EL1, et que l'on a sacrifié cette séance pour faire des tests. Il s'agissait de collecter des données afin d'avoir une meilleure vision de la situation. Maintenant, la prochaine étape est de la corriger. Il est évident aussi que l'on n'a pas beaucoup de temps de piste pour avancer, mais au moins, comprendre le problème est déjà un pas en avant."

Pas une affaire de compromis

La Ferrari SF-23 est capable d'être performante en ligne droite et en courbe.

Ce qu'avance Frédéric Vasseur n'est pas encore quantifiable puisque cela ne peut pas avoir d'incidence immédiate et traduisible sur le plan des résultats. Néanmoins le son de cloche est unanime au sein de la Scuderia quant aux raisons spécifiquement identifiées pour expliquer le comportement très variable de la SF-23. Coach de Charles Leclerc, l'ingénieur Jock Clear refuse certes de trop en dire mais confirme clairement cette tendance, qui va au-delà d'un simple compromis qu'il y aurait à trouver entre vitesse de pointe et passage en courbe.

"Vu de la piste, on a compris lors des courses précédentes qu'il y a des conditions dans lesquelles cette voiture est compétitive sur l'ensemble du circuit", explique le Britannique. "Même en Autriche ou à Spa, on n'était pas seulement compétitifs en ligne droite. On était compétitifs partout. Et c'est ce que l'on a vu à Monza. On était compétitifs dans les virages, comme le 11, où normalement on pourrait vraiment avoir du mal. La voiture est donc différente ici. Je pense qu'on le comprend très bien, mais je ne le partagerai pas avec vous."

"On connaît très bien cet animal désormais", ajoute-t-il au sujet de la SF-23. "Il y aura des courses, plus tard dans l'année, où l'on pense être bien plus compétitifs, et ce seront celles où l'on n'utilise pas l'appui aéro maximal. On va toutefois rouler à Singapour avec l'appui maximal. On ne va pas mettre de côté Singapour, car on peut apprendre beaucoup de choses de Zandvoort sur ce que l'on doit faire là-bas avec la voiture. Cela dit, ce n'est pas un Grand Prix où l'on sera immédiatement à ce niveau de performance, à moins de faire d'énormes progrès !"

Propos recueillis par Jonathan Noble