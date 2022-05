Ferrari porte réclamation contre Verstappen et Pérez

Dans un GP de Monaco très agité, Max Verstappen a été vu très proche de franchir la ligne de sortie des stands au moment de son second arrêt, qui lui a permis de prendre l'avantage sur la Ferrari de Charles Leclerc. Si le Néerlandais n'a pas été inquiété en course, Ferrari a décidé d'agir en portant réclamation contre le résultat des deux pilotes Red Bull.

Verstappen a terminé l'épreuve au troisième rang derrière le vainqueur Sergio Pérez et Carlos Sainz, et a de ce fait creusé encore plus l'écart avec Leclerc au championnat des pilotes si les choses restent en l'état. S'il était reconnu coupable de l'infraction, le Champion du monde en titre pourrait a priori écoper d'une pénalité en temps de cinq secondes qui le placerait alors automatiquement derrière le Monégasque, qui a franchi la ligne d'arrivée 1,4 seconde derrière lui. Pérez, pour sa part, perdrait sa victoire et chuterait à la troisième place derrière les Ferrari.

Interrogé sur le sujet après la course, Mattia Binotto, le directeur de la Scuderia Ferrari s'était dit "déçu" de l'absence de pénalité pour les deux RB18, avant d'ajouter : "Je pense que [le passage sur la ligne] n'était pas 'de justesse'. Il était sur la ligne [et] si vous regardez le Code Sportif, le texte dit 'franchir' mais nous avons eu une clarification en Turquie en 2020 pour éviter toute discussion."

"Et si vous regardez les Notes du directeur de course, il est dit de rester à droite, donc passer sur la ligne est une violation des Notes du directeur de course et je pense que chaque équipe a la tâche de suivre les Notes du directeur de course. C'est clair et nous cherchons toujours à clarifier les choses avec la FIA."