Ferrari prépare une évolution moteur "significative"

Ferrari prévoit d'introduire une évolution "significative" de son unité de puissance d'ici la fin de saison, lorsque de nouveaux éléments moteur seront utilisés par ses pilotes après la trêve estivale. Si l'information peut surprendre, alors que le développement moteur a été gelé une fois la saison lancée, elle cadre toutefois avec ce que permet le règlement 2021 de la Formule 1.

Chaque motoriste avait la possibilité l'hiver dernier d'apporter des évolutions sur son groupe propulseur mais Ferrari n'a pas encore effectué tous les changements qui étaient prévus sur sa spécification 2021. Ainsi, alors que la concurrence a introduit les nouveautés dès le début de la saison et s'y tiennent désormais, l'écurie italienne a utilisé certaines pièces à la spécification 2020. C'est donc avec une unité de puissance partiellement évoluée que roule la SF21 depuis plusieurs mois, et les éléments qui n'avaient pas encore basculé sur 2021 le feront plus tard dans l'année.

Le gel des moteur est entré en vigueur l'an dernier afin de réduire les coûts en période de crise sanitaire et économique, limitant donc les possibilités d'évolutions. Si en 2020 les écuries devaient conserver toute la saison la même spécification que celle utilisée au premier Grand Prix, le texte a évolué en 2021 et précise qu'une seule évolution peut être apportée à tout moment au cours de l'année.

"Nous apporterons des développements moteur", confirme Mattia Binotto, directeur de Ferrari. "Pour clarifier la réglementation 2021 : on peut avoir une unité de puissance entièrement nouvelle en 2021. Cela signifie que l'on peut apporter une évolution à tous les composants de l'unité de puissance, que ce soit le moteur à combustion interne, le turbo, le MGU-H, les batteries, le MGU-K, etc. Mais au début de la saison, nous n'avions pas terminé la totalité de l'unité de puissance. Donc il y a encore des pièces qui sont de l'an dernier. Et nous apporterons une évolution de celles-ci. Je pense donc que ce sera un pas en avant important pour nous en fin de saison."

Le timing d'introduction de ces évolutions n'a pas été précisé par Ferrari mais cela ne se fera pas avant le Grand Prix d'Italie le mois prochain. Les troupes de Maranello risquent donc de souffrir sur les circuits à haute vitesse de Spa-Francorchamps et de Monza. Alors que la Scuderia est troisième du championnat constructeurs à égalité de points avec McLaren, Mattia Binotto s'attend donc à une période délicate à partir de la fin du mois.

"Ce sera une course difficile pour nous [en Belgique] car nous sommes à sept dixièmes des meilleurs et l'essentiel de ces dixièmes, au moins 60%, provient du moteur", assure-t-il. "Il nous en manque par rapport aux meilleurs, et nous devons donc envisager d'être derrière Mercedes et Honda. Sur un circuit comme la Belgique, si l'on regarde nos simulations, c'est un circuit où le moteur compte énormément et, sur un tour de qualifications, je pense que la différence sera significative."

Propos recueillis par Jonathan Noble