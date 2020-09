Ferrari présente sa livrée spéciale pour son 1000e GP

Comme le pressentait Motorsport.com en début de semaine, Ferrari arborera bel et bien une livrée spéciale le week-end prochain, à l'occasion du Grand Prix de Toscane. L'épreuve qui se déroulera sur le Mugello – une première dans l'Histoire de la F1 – sera le 1000e Grand Prix de la marque italienne. Pour l'occasion, la SF1000 revêtira une robe parée d'un rouge bien plus sombre et brillant, tel celui qui figurait sur les monoplaces au Cheval Cabré lors de leur première course, au Grand Prix de Monaco 1950.

Un logo faisant référence à ces 1000 Grands Prix figurera sur le capot moteur de la monoplace, qui délaisse donc le temps d'un week-end sa peinture mate. Les combinaisons de Charles Leclerc et Sebastian Vettel seront également modifiées pour s'accorder aux célébrations.

"Le 1000e Grand Prix de la Scuderia Ferrari est un cap très important, et il fallait par conséquent le célébrer de manière très spéciale", souligne, Piero Ferrari, vice-président du constructeur de Maranello. "C'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser une livrée unique sur les voitures pour cet événement : les SF1000 prendront la piste sur le Circuit du Mugello avec la couleur bordeaux aperçue pour la première fois sur la 125 S, première voiture de course à avoir porté le nom de Ferrari. Même les numéros sur les voitures de Charles et Sebastian reflèteront la tradition passée, donnant l'impression d'avoir été peints à la main sur la carrosserie, tandis que les combinaisons des pilotes seront assorties à la couleur de la voiture."

"C'est un hommage à nos origines, au point de départ de l'incroyable histoire de Ferrari, caractérisée par un désir infini de concourir, associé à la volonté de construire des voitures de route qui sont exceptionnelles en termes de technologie et de design. Ferrari est unique au monde, car l'entreprise a l'âme d'un constructeur automobile et d'une écurie, un lien inséparable qui n'est jamais remis en question."

"Il y a quelques mois seulement, personne n'aurait pu imaginer que notre 1000e course ait lieu sur notre propre circuit, le Mugello. Je suis heureux que la Formule 1 ait choisi de rendre hommage à Ferrari, seule écurie toujours présente au fil des 71 saisons de la discipline, dans le nom officiel du Grand Prix."

Par ailleurs, Mick Schumacher prendra dimanche, avant la course, le volant de la Ferrari F2004 avec laquelle son père, Michael Schumacher, a décroché il y a 16 ans son septième et dernier titre mondial en Formule 1. Mercedes rendra également hommage à la longévité de Ferrari puisque la voiture de sécurité sera exceptionnellement rouge pour ce Grand Prix.