Ferrari présente sa F1 2020, la SF1000

Une fois n'est pas coutume, Ferrari a choisi de présenter sa nouvelle Formule 1 ailleurs qu'à Maranello. C'est sous les ors du théâtre Romollo Valli de Reggio d'Émilie, à une trentaine de kilomètres du quartier général de la Scuderia, que le voile s'est levé sur la monoplace qui sera confiée cette année encore à Sebastian Vettel et Charles Leclerc. À son volant, les deux hommes qui feront équipe pour la deuxième année consécutive auront la lourde tâche de se lancer à l'assaut de Mercedes, dont la domination dure depuis le début de l'ère turbo hybride en 2014.

Baptisée SF1000, la dernière-née de l'écurie italienne arbore une livrée rouge mat comme l'an passé. La Scuderia participera notamment cette année au 1000e Grand Prix de son Histoire, ce qui explique son appellation. Au premier regard, le capot moteur attirera l'œil des puristes.

Elle est le fruit du travail de l'équipe d'ingénierie qui a évidemment tiré les leçons de la saison dernière. En 2019, Ferrari avait fait le choix d'une monoplace générant peu de traînée et diablement rapide en ligne droite, une philosophie qu'elle avait toutefois payé cher dans les courbes, avant d'afficher de nets progrès durant la deuxième partie de saison. Reste à savoir ce qu'il en sera pour cette nouvelle mouture, née sur des bases réglementaires très stables puisqu'aucun changement majeur n'est à signaler sur ce point en 2020.

"Cette année va être intéressante, la concurrence va être rude", a rappelé Louis Camilleri, PDG de Ferrari. "C'est une année importante, car en parallèle, nous devons créer et développer une toute nouvelle voiture selon la nouvelle réglementation qui régira la Formule 1 en 2021 et au-delà. L'équipe va donc être très occupée. Je suis convaincu que nous avons les femmes et les hommes à la créativité, la détermination et l'éthique de travail nécessaires. Ce sont les piliers de notre entreprise, ceux de son fondateur Enzo Ferrari."

"Nous espérons que le succès va venir, mais le temps est notre ennemi : nous passons des jours, des semaines, des mois à travailler pour gagner des dixièmes de seconde. Nous sommes donc focalisés sur le long terme, et c'est ce que fait Mattia [Binotto]. J'ai un grand respect pour son leadership et la manière dont il instille un esprit d'équipe qui va nous rendre plus forts et nous donner encore plus de succès. Nous comptons sur Sebastian et Charles, qui partagent non seulement un talent incroyable mais aussi une passion et une fierté pour Ferrari."

Comme toutes les autres écuries, la Scuderia disposera de six journées d'essais hivernaux en Catalogne pour fourbir ses armes. Ces tests auront lieu à Barcelone du 19 au 21 février puis du 26 au 28 février.

