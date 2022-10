Comment Ferrari a pris le temps de corriger les défauts de la F1-75

Peu de choses positives sont à retenir des récentes prestations de Ferrari, surtout en ce qui concerne la performance en course. En effet, la dernière victoire du Cheval cabré remonte à juillet, au Grand Prix d'Autriche, et depuis, Red Bull s'est chargé de remporter toutes les courses suivantes. La situation diffère en qualifications néanmoins, puisque les F1-75 confiées à Charles Leclerc et Carlos Sainz ont glané quatre pole positions au cours des sept derniers Grands Prix.

Au classement général, les victoires à la chaîne de Red Bull ont rapidement scellé l'issue du championnat pilotes, l'attribution du titre constructeurs devant logiquement revenir à l'équipe autrichienne également. Ferrari porte donc son attention sur 2023, et cela passe par la résolution des problèmes ayant miné sa deuxième moitié de saison 2022.

Ainsi, bien que les récents résultats de la Scuderia soient peu reluisants, le travail effectué en interne donne de l'espoir pour la suite, comme l'explique Jock Clear, ingénieur performance de Ferrari : "Il était crucial de nous assurer que nous allions dans la bonne direction. Dès qu'il y a ces points d'interrogation, [ces questionnements sur de mauvais choix] dans les réglages, il faut se montrer courageux. Nous devons comprendre notre situation, nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer [sinon]."

"C'est un peu comme si nous étions perdus, la dernière chose à faire serait de continuer à rouler en se disant : 'Nous verrons ce qui se passera ensuite'. Il faut s'arrêter et regarder la carte. C'est ce que nous avons fait, nous nous sommes arrêtés et nous avons regardé la carte."

"Nous pourrions dire que cela nous a coûté quelques précieuses performances en course sur les cinq [derniers Grands Prix]. Mais ne pas le faire serait peu judicieux, parce que le futur est inéluctable. Nous ne devons jamais ignorer le fait que nous devons rester maîtres de la direction exacte de notre développement. Nous l'avons fait et maintenant nous avons la confirmation que nous avançons dans la bonne direction."

Le plancher de la Ferrari F1-75

Une partie de ce travail d'analyse s'est vu sur la piste, lors des séances d'essais libres, à travers l'échange régulier entre l'évolution du plancher introduite au GP de France et la version précédente de l'élément. Un moyen pour l'équipe italienne de vérifier qu'elle était sur la bonne voie.

"Nous avons observé la situation dans son ensemble", ajoute Clear. "Évidemment, [la F1] est un sport relatif. Nous regardons notre position et nous nous disons que nous avons perdu un peu de terrain depuis le GP de France. Et le [nouvel] élément le plus évident que nous avons introduit en France a été le plancher."

"Nous avons donc remis l'ancien plancher sur la voiture [par la suite] et nous avons conclu que le nouveau plancher était meilleur. Donc nous l'avons de nouveau utilisé. Oui, nous avons un peu fait valser [les planchers], tout simplement pour nous assurer que nous n'avions pas mis quelque chose qui ne fonctionnait pas sur la voiture."

Le développement de la F1-75 se poursuit, un autre nouveau plancher ayant été introduit au Grand Prix du Japon. Les conditions météo exécrables du week-end nippon ont quelque peu contrarié les plans de la Scuderia, mais de l'avis général, l'élément a donné satisfaction.

"Ce plancher était disponible pour le GP de Singapour", indique Clear. "Mais c'est un plancher qui génère beaucoup d'appui à haute vitesse, donc il n'était pas particulièrement applicable à Singapour. Il n'est pas très différent [de l'ancienne version]. À moins que vous ne mettiez les deux côte à côte, ce que nous ne vous laisserons pas faire, vous ne remarquerez pas vraiment les différences !"

"Et pour être brutalement honnête, ça coûte cher. Nous avons fait tout ce chemin [jusqu'à Suzuka] avec des nouvelles pièces et, évidemment, nous avons aussi dû apporter toutes les anciennes pièces au cas où [l'évolution] ne fonctionnerait pas. Il faut avoir confiance, et nous étions confiants sur le fait que [l'évolution] nous faisait aller dans la bonne direction."

"Elle fonctionne et la preuve est dans le résultat. Nous nous attendions à ce que Red Bull soit très performant [à Suzuka]. Spa est un circuit similaire et ils nous ont collé une raclée là-bas. Nous étions très heureux d'être aussi proches [aux qualifications du GP du Japon]. En fait, nous étions très frustrés de ne pas être en pole parce que nos deux pilotes pouvaient vraiment cueillir la pole."

Jock Clear

Et le plancher de Suzuka devrait être utilisé pour les ultimes courses de la saison : "Regardez les circuits à venir, ils sont tous dotés de portions rapides. Comme je l'ai dit, ce plancher était disponible à Singapour mais il y a du Monaco dans ce circuit. Ce plancher conviendra pour toutes les courses restantes."

Et alors que la saison 2022 arrive à son terme, de nouvelles pièces continuent de sortir de l'usine de Maranello. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à une révolution. "À ce moment de l'année, on est au stade du peaufinage", assure Clear.

"Nous sommes dans une situation où le maintien de la deuxième place du championnat représente un challenge. Évidemment, nous voulons venir sur les circuits pour gagner, donc la motivation est toujours là pour poursuivre le développement. Nous ne pouvons pas arrêter le développement, nous ne pouvons pas dire 'économisons notre argent pour l'année prochaine', parce qu'il ne faut pas lever le pied."

Bien que la FIA ait introduit une Directive Technique au GP de Belgique pour combattre le marsouinage et prévoie de modifier les règles relatives au plancher pour l'an prochain, presque tout ce qui a été introduit par les équipes cette saison est utile au développement des F1 de 2023. Ce développement se poursuivra pendant la pause hivernale, mais selon Clear, les évaluations sur la piste sont irremplaçables.

"Le développement est organique parce que toutes les équipes sont déjà penchées sur l'année prochaine. Nous voulons être aussi compétitifs [qu'en 2022], sinon plus. Dès que les F1 cessent de rouler, à la fin du mois de novembre, nous retournons dans la soufflerie, nous retournons dans le simulateur, mais ce n'est pas tout à fait la même chose [que les essais sur circuit]."

"Donc nous devons vraiment maximiser ces dernières courses, du point de vue du développement de la voiture, pour la mettre à un autre niveau. Nous savons que le championnat est très incertain aujourd'hui mais nous devons rester devant Mercedes, donc nous serons heureux d'apporter de la performance pour y arriver. Mais il faut aussi continuer à générer de plus en plus de développement organique, cela nous donnera de la confiance pour l'année prochaine."

En parlant de confiance, le fait que Ferrari ait conservé sa philosophie aérodynamique d'avant-saison et n'ait pas changé d'approche en dit long. L'équipe croit toujours en ses idées.

"Absolument, surtout après le grand tintamarre des essais de pré-saison", lance l'ingénieur. "Dès que nous avons entendu parler des 'pontons zéros' de Mercedes, avant même qu'ils n'arrivent [à Bahreïn], tous les départements aéro de la grille ont été pris de panique et cherchaient à se débarrasser de leurs pontons en disant : 'Oh mon Dieu, la Mercedes va nous coller une seconde au tour !'"

"Et, bien sûr, au moment où [la Mercedes] a roulé à Bahreïn, nous nous sommes dit : 'Ok, nous avons pris la bonne décision'. Le travail de nous tous, les ingénieurs F1, est d'observer ce que les autres font et de se demander si quelqu'un a trouvé [une solution performante]. Mais je pense que très, très vite, notre département aéro était convaincu que nous avions pris la bonne direction. Clairement, c'est le cas."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, et Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, en lutte au départ du GP du Japon.

"Notre solution est légèrement différente de celle de Red Bull, je pense que vous avez vu que l'ADN général de la Red Bull et de la Ferrari sont différents. Donc nous ne cherchons pas à copier leurs pontons, tout simplement parce qu'ils ne fonctionneront probablement pas sur notre voiture, de la même manière qu'ils n'ont pas cherché à copier les nôtres. Les deux équipes ont abordé la question avec des approches légèrement différentes."

Un autre signe d'encouragement pour Ferrari est l'amélioration de la fiabilité de son moteur turbo hybride au cours des dernières courses, du moins sous le capot des F1-75. De bon augure pour 2023. "Toutes les équipes se sont probablement remises en question sur leur degré de bravoure avec les moteurs", explique Clear. "Et tous les motoristes ont dépassé les [limites] dans le règlement et ont écopé de pénalités pour cela."

"Mais c'est une décision que tous les motoristes ont prise, parce qu'il faut poursuivre le développement et que l'on peut fiabiliser. Du point de vue de la motivation, pour toute l'équipe, si l'on a un moteur puissant qui a besoin d'être un peu fiabilisé, tout le monde est très heureux de travailler là-dessus. Si l'on a un moteur fiable mais peu puissant, les gens ont tendance à perdre espoir ! Donc je pense que nous avons pris la bonne décision et c'est une décision similaire à celle des autres motoristes."

Une philosophie aéro cohérente et un moteur robuste constituent une bonne base pour prétendre au titre 2023, mais cela ne fait pas tout. Ferrari a également besoin d'être irréprochable en piste et sur le muret des stands, ce qui a été le cas de Red Bull cette année, et cela pourrait être le défi le plus difficile à relever.