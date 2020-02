Ferrari rassure après l'identification de sa panne moteur

Après une première semaine d'essais hivernaux qui a suscité quelques préoccupations, Ferrari se prépare à mettre les bouchées doubles pour les trois dernières journées à Barcelone. Selon Mattia Binotto, la Scuderia estime être pour le moment en retrait par rapport à Mercedes et Red Bull Racing sur le plan de la performance. L'écurie italienne a également dû composer avec du temps de piste perdu vendredi dernier, lorsqu'il a fallu remplacer l'unité de puissance qu'utilisait Sebastian Vettel. Le quadruple Champion du monde avait dû s'immobiliser en piste.

Depuis, le motif de la défaillance a été identifié et l'écurie se montre rassurante. "L'unité de puissance qui a eu un problème vendredi dernier a été désossée et vérifiée à Maranello", précise Ferrari ce lundi. "La panne a été attribuée à un problème non structurel avec le système de lubrification. Ce n'est pas une source d'inquiétude et le travail de correction est déjà en cours."

En marge des premiers essais, Vettel rappelait que l'heure n'était pas à pousser le moteur dans ses retranchements. "On peut énormément jouer avec les modes moteur", précisait-il. "Actuellement, l'objectif n'est pas de démontrer la puissance maximale du moteur, l'objectif est de faire le plus de tours possibles. Évidemment, nous avons fait beaucoup de kilométrage au banc d'essais pour nous assurer que la voiture soit fiable. Une fois que l'on met la voiture en piste, c'est toujours un peu différent."

Cette semaine, l'équipe au cheval cabré "commencera à travailler sur la performance, tout en effectuant des simulations de qualifications et de course". Il s'agira également de préparer au mieux le rendez-vous de Melbourne. La SF1000 sera donc munie du package aérodynamique qu'elle prévoit d'utiliser pour le Grand Prix d'Australie, avec un nouveau capot moteur ainsi que de nouveaux ailerons avant et arrière. Des modifications pourraient également être apportées à la suspension arrière, à la lumière de l'incident qui a touché la Haas de Kevin Magnussen, dotée des mêmes éléments.

Mercredi matin, Sebastian Vettel sera au volant avant de passer le relais à Charles Leclerc pour la séance de l'après-midi. L'Allemand roulera durant l'intégralité de la journée de jeudi, avant que le Monégasque ne boucle le programme en se chargeant de la journée de vendredi.

