Horner est "sûr que Ferrari va rebondir"

Les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, mais la Scuderia Ferrari est généralement compétitive cette saison, en témoignent ses 12 pole positions. En revanche, le Grand Prix de Mexico fait figure d'exception : Carlos Sainz et Charles Leclerc se sont qualifiés cinquième et septième, à respectivement six et huit dixièmes de la pole position ; à l'arrivée de la course, ils concluaient le top 6, avec 58 secondes de retard sur le vainqueur Verstappen pour Sainz et même 69 pour Leclerc.

Cependant, ce n'est pas forcément représentatif du niveau de la F1-75. Et lorsqu'il lui a été demandé si Mercedes est désormais le principal rival de Red Bull, les Flèches d'Argent ayant joué la victoire lors des deux derniers Grands Prix, Christian Horner a répondu : "Je pense que cette piste a favorisé leurs points forts. Ferrari avait l'air un peu handicapé ce week-end, alors je ne suis pas sûr qu'on ait vu leur véritable rythme. Je suis sûr qu'ils vont rebondir."

Quant à Toto Wolff, quand il lui a été suggéré que Mercedes puisse être devant Ferrari, il a tempéré : "Je ne voudrais pas dire ça, car ils sont une équipe forte. Nous avons connu quelques dimanches compétitifs, mais peut-être que ce circuit nous a mis en valeur. Je pense qu'après le Brésil, la situation sera peut-être plus claire, mais je ne pense pas qu'ils soient soudain 30 secondes plus lents que nous." 43 secondes séparaient Sainz de la Mercedes de tête, celle de Lewis Hamilton, à l'arrivée ce dimanche.

George Russell (Mercedes) devant les Ferrari à Mexico

Or, il semble que l'unité de puissance Ferrari ait perdu davantage de performance que ses rivales à cause de l'altitude élevée de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, situé à plus de 2200 mètres au-dessus de la mer. D'après Mattia Binotto, ce facteur seul ne peut toutefois expliquer une telle contre-performance, malgré les commentaires de Sainz et Leclerc.

"Je pense que le compromis qu'ils mentionnent tous deux concerne certainement l'unité de puissance ; nous n'étions pas à notre meilleur niveau de performance ce week-end", a admis Binotto juste après la course. "Mais je ne pense pas que ce soit l'explication principale. Cela fait partie de l'équation, mais il n'y a certainement pas que ça, et c'est quelque chose que nous devons étudier. Il n'y a pas de réponse claire pour l'instant."

"Le comportement de la monoplace et son équilibre n'étaient pas géniaux. Je suis sûr que si j'écoute les pilotes lors du débriefing tout à l'heure, ils me diront que la voiture ne tournait pas. La raison pour laquelle c'était le cas, il faut que nous la trouvions."

