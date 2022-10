La vitesse de pointe de Red Bull, une "bonne protection" selon Ferrari

Red Bull Racing a assuré le cinquième titre constructeurs de son Histoire en remportant le Grand Prix des États-Unis, sa 15e victoire de la saison et la 13e pour Max Verstappen. Le Néerlandais a dû un peu s'employer en fin de course après qu'un arrêt au stand manqué l'a renvoyé en troisième position virtuelle derrière Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Armé des mêmes pneus, le Monégasque est parvenu à contenir pendant quelque temps son rival, mais cela n'a pas duré longtemps et le septuple Champion du monde, avec des pneus durs (les Mercedes n'avaient qu'un seul train de mediums à disposition pour la course et l'ont utilisé au départ), ne disposait pas non plus des armes pour empêcher Verstappen de passer. Ce dernier s'est finalement imposé avec cinq secondes d'avance, après avoir dépassé le Britannique à sept tours du drapeau à damier.

À nouveau, la vitesse de pointe de la RB18 a été importante dans le succès du désormais double Champion du monde, avec deux manœuvres de dépassement à la fin de la ligne droite arrière lors desquelles il a également pu utiliser le DRS. "Ce n'est pas la première course où ils ont un avantage en vitesse de pointe sur tous les autres concurrents", a déclaré Laurent Mekies, le directeur sportif de Ferrari, après le Grand Prix.

"Ils ont réussi à composer avec cela et clairement, quand il y a des luttes comme aujourd'hui, c'est un avantage. C'est quelque chose que nous essayons toujours d'équilibrer, entre le temps au tour et la vitesse de pointe. En résumé, ils avaient un petit avantage de rythme aujourd'hui, comme la plupart des dimanches de cette année. Avec leur vitesse de pointe, [Verstappen] dispose d'une très bonne protection par rapport à nos attaques."

Huitième défaite consécutive des Ferrari

Désormais, la série de victoires consécutives de Red Bull s'étend à huit, la dernière défaite remontant au GP d'Autriche où Leclerc s'était imposé pour la Scuderia. À Austin, son équipier Carlos Sainz était en pole position au moment de démarrer la course mais l'Espagnol a vite perdu l'avantage à l'extinction des feux avant d'être accroché par George Russell dans le premier virage et d'abandonner à la suite de ce contact.

Carlos Sainz en tête-à-queue devant le peloton au GP des États-Unis

"C'était un peu un choc de perdre Carlos comme ça après quelques centaines de mètres et c'est assez rare de voir cela arriver", a déclaré Mekies, même s'il s'agissait du quatrième abandon de Sainz dans les deux premiers tours cette saison. "Cela fait partie du jeu, mais c'est dommage, parce que c'était une belle opportunité et je pense que nous étions tous – Red Bull, Mercedes et nous – proches en termes de rythme, donc ça aurait été génial d'être dans la lutte aussi avec Carlos."

Leclerc a finalement terminé la course à la troisième place, mais a reconnu être un peu déçu d'avoir subi une pénalité étant donné son rythme. "Partir de la 12e place avec Charles et se battre à un moment donné pour la deuxième position, c'était une façon brillante de se frayer un chemin dans le peloton, alors bravo à Charles, à l'équipe", a déclaré Mekies.

"C'était une bonne façon de progresser dans la hiérarchie. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi eu une belle bagarre avec Max. Il s'est battu avec acharnement, mais nous sommes probablement encore un peu en dessous de Max en conditions de course ; toutefois Charles a donné le meilleur de lui-même."