Le président de Ferrari appelle à "repartir avec humilité"

Depuis le début du mois de décembre, Ferrari doit faire sans directeur général, après la démission surprise de Louis Camilleri. Ces deux derniers mois, et jusqu'à nouvel ordre, c'est le président du constructeur italien, John Elkann, qui assure donc l'intérim. À terme, la Scuderia souhaite mettre en place un nouvel homme fort pour diriger quotidiennement l'entreprise, mais le conseil d'administration ne veut pas qu'un empressement inutile provoque une erreur de casting.

"Le conseil d'administration a mis en place un comité de sélection, responsable d'un processus pour identifier le successeur de Louis Camilleri", a expliqué John Elkann lors d'une conférence avec des analystes financiers. "Nous voulons prendre le temps nécessaire afin de trouver le meilleur directeur général possible pour notre entreprise."

"Sur ce point, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'égard de Louis. Sa passion pour Ferrari est et a été sans limite. Sous sa direction, l'entreprise a renforcé sa position parmi les meilleures du monde. Louis a constitué une équipe dirigeante qui continue à faire avancer notre entreprise, comme le démontrent nos résultats [financiers], et je suis personnellement reconnaissant envers lui ainsi qu'envers tous mes collègues chez Ferrari."

S'il a surtout fait le point sur le bilan économique de Ferrari, John Elkann n'a pas manqué de souligner l'importance des résultats de la Scuderia en Formule 1. L'écurie de Maranello sort d'une année terriblement difficile sur le plan sportif et son président attend un redressement progressif avec un mot d'ordre : humilité.

"L'année 2020 a été faite de célébrations : notre 1000e Grand Prix – plus grand nombre jamais atteint en Formule 1 –, nos victoires en GT, et nous avons atteint plus de 2,5 millions de visiteurs pour nos championnats d'eSport", a-t-il énuméré. "Mais nos résultats en Formule 1 en 2020 nous rappellent qu'un passé brillant ne garantit pas un présent ou un avenir qui le soient autant. Cette douloureuse réalité, tant pour nous que pour nos fans, est celle de laquelle nous devons repartir avec humilité, en nous concentrant sur ce qui nous rendra compétitifs et nous mènera, à terme, à la victoire."