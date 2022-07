Ferrari reste optimiste malgré la victoire de Verstappen

Aux avant-postes depuis le coup d'envoi du week-end du Grand Prix d'Autriche, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont la lourde tâche de battre un Max Verstappen particulièrement véloce sur le Red Bull Ring. Pour l'heure, le Néerlandais mène le match 2-0 : devancés lors des qualifications du vendredi, les hommes en rouge ont de nouveau vu leur adversaire prendre la première place dans le sprint de samedi.

"C'était délicat", explique Leclerc en racontant sa course sprint. "La première partie de la course s'est résumée à de la gestion mais Max était très rapide. Il a beaucoup attaqué au début, j'ai donc essayé de gérer mes pneus pour attaquer à la fin. Nous avons ensuite eu une petite bagarre avec Carlos et j'ai commencé à attaquer vers la fin [de la course]. J'ai repris un peu [de temps] mais dans l'ensemble ça a été très serré. La course, c'est demain, et j'espère que nous prendrons un départ aussi bon qu'aujourd'hui et que nous mettrons un peu plus de pression sur Max."

De son côté, Sainz a brièvement occupé la deuxième place en profitant de la courte lutte entre Verstappen et Leclerc au départ. Un freinage raté quelques mètres plus loin a permis à Leclerc de reprendre cette position, et le Monégasque a dû résister à la pression de son coéquipier lors des tours suivants.

"J'ai pris un bon départ", ajoute-t-il. "Au début, je me suis d'abord battu avec Max au troisième virage puis avec Charles, encore au troisième virage, un peu plus tard dans la course. C'était bien, c'était amusant. Mais j'ai probablement surchauffé les pneus en suivant Charles, j'ai dû ralentir pour les préserver et finir la course."

Si Charles Leclerc "espère vraiment" pouvoir travailler avec Sainz pour déloger Verstappen de sa première place en course, le pilote espagnol a un peu plus de réserves. Selon lui, le rythme affiché par Verstappen lors du sprint prouve que le Cheval cabré doit continuer à travailler pour rendre les voitures rouges un peu plus compétitives.

"Nous verrons, je pense que nous devons tout d'abord améliorer un petit peu le rythme parce que [Verstappen] avait l'air très, très performant au début de la course", explique-t-il. "Ensuite, peu à peu, il semblait que nous commencions à nous mettre à son niveau. La course sera plus longue demain, nous utiliserons différents composés [pneumatiques] demain. Donc je pense que tout peut arriver. Le plus important, c'est que [Leclerc et moi] sommes dans le match et nous ferons de notre mieux pour battre Max."