Ferrari annonce la restructuration de son département technique

La Scuderia Ferrari avait promis de profiter du retour à Maranello après les trois premiers Grands Prix de la saison pour passer en revue ce qu'il devait l'être, Mattia Binotto précisant qu'il ne s'interdisait rien. L'écurie italienne n'aura pas traîné pour réagir, après un début de saison 2020 particulièrement décevant. Ce mercredi, elle annonce avoir restructuré son département technique "afin de le rendre plus efficace et d'assurer une approche plus globale du développement des performances".

Ferrari a mis en place une chaîne de commande simplifiée, donnant également davantage de pouvoir à chaque dirigeant de département pour atteindre ses objectifs. Cette restructuration se traduit principalement par la création d'un nouveau département chargé du développement de la performance, dirigé par Enrico Cardile.

Pas question de couper des têtes ou de pointer qui que ce soit du doigt : tous les cadres restent en place, comme l'avait sous-entendu Mattia Binotto dans une interview. Enrico Gualtieri demeure à la tête du département moteur, Laurent Mekies au poste de directeur sportif et chargé des activités piste, tandis que Simone Resta est confirmé aux manettes de l'ingénierie châssis.

"Comme nous l'avions laissé entendre il y a quelques jours, nous faisons des changements du côté de l'organisation technique afin d'accélérer la conception et le développement au niveau des performances de la voiture", confirme Binotto. "Un changement de direction était nécessaire pour définir des lignes de responsabilité et des processus de travail clairs, tout en réaffirmant la confiance de l'entreprise dans son réservoir de talents techniques. Le département dirigé par Enrico Cardile pourra compter sur l'expérience de Rory Byrne et d'ingénieurs reconnus comme David Sanchez. Ce sera la pierre angulaire du développement de la voiture."

"Nous pensons que le personnel chez Ferrari est au plus haut niveau et n'a rien à envier par rapport à nos principaux concurrents, mais nous devions faire un changement, élever le niveau au niveau des responsabilités. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, mais il faut le répéter : nous avons commencé à poser les fondations d'un processus qui devrait mener à un nouveau cycle victorieux et durable. Cela prendra du temps et nous subirons des revers comme ceux que nous vivons aujourd'hui au niveau des résultats et de la performance. Cependant, nous devons réagir à ces défaillances avec force et détermination pour revenir au plus haut niveau de ce sport dès que possible. C'est ce que nous voulons tous, et c'est ce que nos fans dans le monde entier veulent."