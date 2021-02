Ferrari restructure son département châssis F1

C'est une petite musique qui semble revenir très souvent au sein de Ferrari ces dernières années. Il s'agit de celle d'une nouvelle évolution de sa structure interne, qui fait suite à des modifications déjà annoncées en décembre en réaction au départ de Simone Resta vers Haas.

"Les nombreux défis auxquels la Scuderia Ferrari Mission Winnow fait face pour les saisons en cours et à venir exigent une concentration absolue sur les priorités techniques et de course avec la définition de rôles et de responsabilités très clairs", peut-on lire au début du communiqué publié par la firme basée à Maranello ce jeudi.

Ferrari sort d'une saison 2020 très difficile, sur fond d'accord secret avec la FIA concernant la légalité du moteur 2019, avec comme résultat final une sixième place au classement constructeurs, soit le plus mauvais bilan depuis 1980. La monoplace de la dernière campagne, la SF1000, souffrait d'un déficit de puissance et également, selon les responsables de l'équipe, d'un concept aéro générant trop de traînée. Si la voiture 2021 est avant tout une évolution directe de la SF1000 en raison du gel partiel des châssis, 2022 marquera l'entrée en vigueur d'une nouvelle ère réglementaire et la chance de pouvoir revenir sur le devant de la scène.

Ainsi, pour se mettre en ordre de bataille, la structure dirigée par Mattia Binotto, le directeur de l'écurie, est divisée en quatre branches techniques avec Enrico Cardile comme responsable du châssis, Enrico Gualtieri de l'unité de puissance, le Français Laurent Mekies de l'aspect sportif et Gianmaria Fulgenzi de la chaîne d'approvisionnement.

Plus encore, c'est le département châssis qui est réorganisé en quatre domaines principaux : David Sanchez, un autre ingénieur français, est à la tête du concept du véhicule, Cardile de l'ingénierie des performances du châssis, Fabio Montecchi de l'ingénierie du projet de châssis et Diego Ioverno de l'exploitation du véhicule. L'activité liée à l'ingénierie de piste est dans le même temps intégrée au département d'ingénierie des performances du châssis, avec Cardile à sa tête.

En outre, le département commercial, marketing et des événements de la Scuderia Ferrari intègre désormais la branche de diversification de la marque, sous la responsabilité de Nicola Boari.