Ferrari révèle sur quoi seront utilisés ses jetons de developpement

En raison de la crise économique liée à la pandémie de COVID-19, la Formule 1 a fait le choix de repousser la réglementation 2021 à 2022 puis de procéder à un gel partiel des châssis 2020 pour continuer à les utiliser l'an prochain. Partiel car les écuries disposeront tout de même de deux jetons de développement, à utiliser pour modifier une seule zone importante de la voiture ou deux éléments plus modestes.

Du côté de Ferrari, les problèmes de la campagne actuelle sont légion. L'écurie italienne souffre d'un moteur peu compétitif et d'une SF1000 dont le comportement global n'est pas idéal en raison d'une trop forte traînée. Le travail est déjà en cours du côté de Maranello pour procéder au développement d'une nouvelle unité de puissance mais aussi pour tirer parti des modifications possibles sur la monoplace elle-même.

Simone Resta, responsable de l'ingénierie du châssis, a révélé pour Autosprint sur quelle partie de la monoplace Ferrari allait se concentrer. "Nous allons refaire l'arrière de la voiture. Nous pensons qu'il s'agit de la zone qui va offrir le plus de place au développement entre le châssis et l'aérodynamique pour 2021."

"De plus, l'arrière de la voiture va être affecté par des changements réglementaires que la FIA introduit pour réduire la charge aérodynamique afin de limiter le stress sur les pneus. En raison de ces changements, toutes les équipes vont perdre un certain nombre de points d'appui aéro, et il sera essentiel de travailler pour en reprendre autant que possible. Tout cela nous porte à croire que la zone la plus importante dans laquelle dépenser les jetons de développement sera l'arrière."

En dépit des progrès qui devraient être entrevus, que ce soit côté moteur ou côté châssis, Resta tient à rester prudent sur les chances de la Scuderia en 2021. "La liberté n'est pas aussi totale qu'il n'y paraît. Vous pouvez développer librement [le moteur pendant l'hiver] mais il va être gelé dès la première course 2021. Ensuite, vous ne pourrez plus y toucher."

"L'aérodynamique, même si c'est libre, est quand même limitée dans la forme par [la structure] qui est en dessous. Il faut considérer l'aérodynamique comme une robe : elle doit être portée sur un corps, donc dans un certain sens, les dimensions du corps affectent la forme finale. Donc, si la structure du nez de la F1 reste la même, je pourrai peut-être concevoir un nouvel aileron avant, mais mon autonomie créative sera toujours limitée. Tous ces gels et ces limitations nous amènent à penser qu'il nous sera difficile de rattraper raisonnablement en une seule saison l'écart qui nous sépare des leaders."

Avec Franco Nugnes et Jonathan Noble



