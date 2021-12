Ferrari va discuter d'avenir avec Sainz après une "excellente saison"

Carlos Sainz a rejoint la Scuderia Ferrari cette saison en remplacement de Sebastian Vettel. L'Espagnol s'est payé le luxe, dès sa première campagne, de devancer au classement pilotes son équipier et produit de la filière de l'écurie, Charles Leclerc. Il a au passage signé quatre podiums, contribuant à aider Maranello à retrouver le top 3 du classement constructeurs.

En bref, c'est une première saison plus que convaincante pour Sainz et quand Mattia Binotto, le directeur de Ferrari, a été interrogé sur le ton de la plaisanterie pour savoir si l'après GP d'Abu Dhabi n'était pas le meilleur moment pour prolonger le contrat de son pilote, qui court jusqu'à la fin 2022, il a répondu sérieusement : "Je pense que Carlos a fait une excellente saison."

"Lorsque nous avons signé [ce contrat] il y a un an, nous avions dit que l'hiver, donc cet hiver, [serait] le bon moment pour discuter et faire le bilan de la saison. C'est quelque chose que nous ferons certainement pendant cette période. Il y aura assurément un examen global, et de la saison elle-même, et nous commencerons à discuter de ce que peut être notre avenir."

Carlos Sainz après le GP d'Abu Dhabi

Binotto s'est dit d'autant plus impressionné par les performances de Sainz qu'il s'agissait de sa première saison chez Ferrari, et a répété sa conviction qu'il formait le meilleur duo de la grille F1 aux côtés de Leclerc. "Lorsque nous avons engagé Carlos, l'objectif était d'avoir deux bons pilotes qui soient de bons coureurs, réguliers et capables de marquer des points pour l'équipe. Je pense que c'est ce que nous avons eu cette saison."

"Je suis donc très fier de ces deux pilotes. Je pense que, comme je l'ai souvent dit, nous avons le meilleur line-up en Formule 1, et je suis assez heureux de ce que Carlos a fait cette saison. Comme il s'agit de sa toute première saison avec Ferrari, ce n'était pas simple. Nous avons signé avec lui parce que nous avons dit qu'il était un bon coureur, constant, marquant toujours de bons points. Mais je pense qu'il est aussi capable d'apprendre. Au cours de la saison, il s'est amélioré, et je pense que la fin de la campagne est sa meilleure partie de toute l'année."