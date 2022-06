Le problème de Sainz réglé, celui de Leclerc encore inconnu

L'enchaînement rapide entre les Grands Prix d'Azerbaïdjan et du Canada, avec à la clé un défi logistique compte tenu de l'éloignement géographique de ces deux destinations, ne laisse aucun répit à Ferrari. Une bonne chose pour rebondir et ne pas ruminer, mais c'en est une autre sur le plan technique.

Le week-dernier a tourné à la bérézina pour la Scuderia à Bakou, qu'elle a quitté avec un zéro pointé très douloureux dans la course au titre face à Red Bull. Les deux F1-75 ont été contraintes à l'abandon, à chaque fois sur un problème technique, alors que Charles Leclerc avait notamment signé la pole position et qu'il était, au moment de son abandon, encore dans le match pour la victoire.

Ce sont deux pannes distinctes qui ont touché les deux monoplaces, dont l'une a été assez vite identifiée et a priori résolue : celle qui a immobilisé Carlos Sainz. "Les composants hydrauliques de la voiture de Carlos ont déjà été examinés", explique Ferrari. "Une solution à court terme est en place pour le Canada, tandis que le travail se poursuit pour trouver des solutions à moyen et long terme."

En revanche, la défaillance survenue sur l'unité de puissance de Charles Leclerc demeure inconnue car ce n'est qu'aujourd'hui que les techniciens de Maranello vont pouvoir se pencher sur la question. Autrement dit, le Monégasque devrait selon toute vraisemblance utiliser un bloc neuf pour Montréal. Reste à savoir si, une fois le problème identifié, des composants seront récupérables afin de réintégrer le stock de pièces pour la suite de la saison. "Le moteur de Charles arrive à l'usine [ce mercredi]", précise Ferrari. "Une première évaluation devrait être terminée dans la soirée."

Dimanche, après le Grand Prix d'Azerbaïdjan, Mattia Binotto a refusé de "dramatiser" la situation malgré les points perdus dans les deux championnats. "On a fait du grand travail pour en arriver jusque-là aujourd’hui, on va continuer à travailler autant, et on sera encore plus forts dans le futur", a-t-il insisté au micro de Canal+. "Il faut de la patience parfois, il y a un début de saison qui était positif, actuellement c’est un peu plus difficile mais ça peut tourner."