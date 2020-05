Ferrari confirme Sainz à la place de Vettel

Comme Motorsport.com vous l’annonçait ce mercredi, Carlos Sainz sera l’équipier de Charles Leclerc chez Ferrari à partir de l’année prochaine et au moins jusqu'en 2022. L’Espagnol, âgé de 25 ans, va connaître sa quatrième écurie en carrière après Toro Rosso (2015-2017), Renault (2017-2018) et McLaren (2019-2020), et la première a priori capable de jouer les avant-postes.

Le Madrilène, qui a débuté en Formule 1 par le biais du programme Red Bull en 2015, sort de ce qui est sans doute sa meilleure saison en discipline reine au sein d'une structure McLaren revigorée. Même s'il n'a pas pu en profiter pleinement sur le coup en raison d'une pénalité infligée après la cérémonie officielle, Sainz a signé en 2019 son tout premier podium en carrière au terme du Grand Prix du Brésil, point d'orgue d'une campagne qui l'a vu terminer à une remarquée sixième place du classement pilotes.

"Je suis très heureux de courir pour la Scuderia Ferrari en 2021, et je suis enthousiasmé par mon avenir au sein de l'équipe", a déclaré Sainz après l'annonce. "J'ai encore une année importante devant moi avec McLaren Racing et je suis très impatient de courir avec eux à nouveau cette saison."

Le défi qui attend désormais celui qui sera le 96e pilote à prendre le départ d'un Grand Prix du Championnat du monde de F1 pour le compte de Ferrari sera le plus important de sa carrière puisqu'il va devoir faire sa place au sein d'une structure qui semble aujourd'hui taillée pour Charles Leclerc. Titularisé en 2019 au sein de la Scuderia, le Monégasque a en effet impressionné pour sa première année en rouge, signant au passage deux victoires et sept poles. Il a d'ailleurs été prolongé jusqu'en 2024 en début d'année, ce qui a confirmé sa position centrale dans le projet de Maranello et précipité le départ de Sebastian Vettel annoncé ce mardi.

Avec un duo Leclerc-Sainz, Ferrari se retrouvera sans pilote Champion du monde dans ses rangs pour la première fois depuis 2007, saison suivant le départ de Michael Schumacher mais au terme de laquelle Kimi Räikkönen avait glané, avec la Scuderia, sa seule couronne mondiale.

